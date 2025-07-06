Polis Genel Müdürlüğü'ne (PGM) bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen dedektör köpekler; hava ve deniz limanlarında, kara kapılarında, mesken aramalarında ve operasyonlarda önemli rol oynuyor.

Operasyonların gizli kahramanı olan ve “süper burun” olarak nitelendirilen dedektör köpekler, “narkotik, patlayıcı madde, arama-kurtarma ve tekonoloji köpeği” olarak dört ayrı branşta eğitiliyor.

Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Müdürü Turgay Kırok, dedekör köpeklerin yalnızca operasyonel araçlar değil, aynı zamanda ekip ruhunun önemli birer parçası olduğunu vurguladı.

Dedektör köpeklerin, sahadaki başarılarının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Kırok, “Köpeklerimiz, sessiz ama etkili gücümüz” dedi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve türleri hakkında da bilgi veren Kırok, bazı veriler de paylaştı.

Verilerin, uyuşturucuyla bağlantılı olaylara karışan şahısların çoğunlukla “22-28 yaş aralığında” olduğunu ortaya koyduğunu belirten Kırok, her yıl ortalama 300 ile 500 civarında şahsın uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan işlem gördüğünü aktardı.

Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında yıllara göre artışın dikkat çektiğini kaydeden Kırok, uyuşturucu içerikli haplarda da artış söz konusu olduğunu dile getirdi.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Amiri Müfettiş Muavini Yılmaz Kutluhan da, Köpek Eğitim Merkezi'nde dört farklı branşta toplam 26 köpeğin bulunduğunu kaydetti.

Kutluhan, dedektör köpeklerin görev süresinin ise ortalama sekiz yıl olduğunu söyledi.

- Kırok: “Dedektör köpeklerimiz, sessiz ama etkili gücümüz”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube Müdürü Turgay Kırok ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Amiri Müfettiş Muavini Yılmaz Kutluhan, dedektör köpeklerin eğitim ve göreve hazırlık süreci, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve türleri hakkında bilgi verdi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi Müdürü Turgay Kırok, teşkilat bünyesinde görev yapan dedektör köpeklerin üstün koku alma yetenekleriyle araçlarda, valizlerde, binalarda ve açık alanlarda yapılan aramalarda büyük rol oynadıklarını belirtti.

Detektör köpeklerin özellikle limanlar, havaalanları ve kara kapıları gibi stratejik noktalarda görev yaparak, uyuşturucu geçişlerine karşı birinci savunma hattını oluşturduğunu kaydeden Kırok, “Onlar yalnızca operasyonel araçlar değil, aynı zamanda ekip ruhumuzun önemli birer parçasıdır.” diye konuştu.

Bazı köpeklerin 2017 yılından bu yana sahada aktif olarak görev yaptığını kaydeden Kırok, narkotik köpeklerin yardımıyla da son beş yıl içerisinde farklı türlerde uyuşturucu maddeler tespit edildiğini belirtti.

"Bunlar arasında Hint keneviri, kokain, methamphetamine, MDMA, sentetik cannabinoid, eroin, amfetamin ve son olarak mefedron ve LSD gibi maddeler yer almaktadır.” ifadelerini kullanan Kırok, bu tespitlerde dedektör köpeklerin rolünün büyük olduğunu vurguladı.

- “Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz”

Uyuşturucuyla mücadelede çok yönlü, veriye dayalı ve kararlı bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Kırok, “Gerek insan kaynağımız gerekse teknolojik altyapımız ile hem sahada hem de önleyici alanlarda etkinliğimizi sürdürüyoruz. Adli işlemler, toplumu bilinçlendirme faaliyetleri ve teknik altyapı alanında gösterdiğimiz çabalar neticesinde, mücadelemiz her geçen yıl daha da güçleniyor.” diye konuştu.

Verilerin, uyuşturucu ile bağlantılı olaylara karışan şahısların çoğunlukla “22-28 yaş aralığında” olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Kırok, “2024 verilerinde de bu yaş grubunun ağırlığı göze çarpmaktadır. Cinsiyet açısından bakıldığında ise erkeklerin büyük çoğunlukta olduğu, 2025’in ilk altı ayında işlem yapılan 246 kişiden 237’sinin erkek olduğu görülmektedir.” şeklinde konuştu.

- “Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında yıllara göre artış dikkat çekiyor”

2019’dan 2025’e kadar geçen süreçte her yıl ortalama 300 ile 500 civarında şahsın uyuşturucu bağlantılı suçlardan dolayı işlem gördüğüne dikkat çeken Kırok, şöyle devam etti:

“2019’da 394 kişi hakkında uyuşturucu bağlantılı işlem yapılmıştır. 2020’de bu sayı 444’e, 2021’de 363’e, 2022’de 323’e ve 2023’te 417’ye yükselmiştir. 2024 ise 508 kişiyle en yüksek sayıya ulaştığımız yıl olmuştur. 2025 yılının ilk altı ayında 246 kişi hakkında işlem yapılmıştır.”

Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında yıllara göre artışların dikkat çektiğini kaydeden Kırok, “2019’da 99 kilo civarında madde ele geçirilmişken, bu rakam 2023’te 274 kiloya ulaşmıştır. 2024’te 67 kilo, 2025’in ilk yarısında ise yaklaşık 28 kilo madde yakalanmıştır.” dedi.

- Ele geçirilen uyuşturucu türleri...

Ele geçirilen başlıca uyuşturucu maddelerin; Hint keneviri, kokain, methamphetamine, MDMA ve sentetik cannabinoid türleri olduğunu belirten Turgay Kırok, özellikle 2025’in uyuşturucu içerikli haplar bakımından dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu içerikli haplar alanında da artış söz konusu olduğunu belirten Kırok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020’de 2 bin 140 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirilirken, 2024’te bu sayı 4 bin 112 adete çıkmıştır. 2025’in ilk altı ayında ise yalnızca MDMA içerikli 12 bin 149 adet hap ele geçirilmiştir. Bu rakamlar, özellikle tablet formundaki maddelere yönelim olduğunu göstermektedir. Bu durum, uyuşturucuyla mücadelede hap formundaki maddelere yönelik ayrı bir hassasiyet gerektiğini göstermektedir.”

- “Amacımız, yalnızca suçla mücadele değil, aynı zamanda suçu önlemektir”

Uyuşturucuyla mücadelelerinin sadece operasyonel başarılarla sınırlı olmadığını kaydeden Kırok, “Aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri, gençlere yönelik bilgilendirme kampanyaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen projelerle desteklenmektedir.” dedi.

“Amacımız, yalnızca suçla mücadele değil, aynı zamanda suçu önlemektir.”diyen Kırok, toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleye omuz vermesinin önemine değindi.

Teşkilat olarak, uyuşturucuyla mücadelede disiplinli, bilimsel ve kesintisiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kırok, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de halkın güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

- “Yapacağınız her bir ihbar, bir hayatı kurtarabilir”

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm bireylerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Kırok, “Vatandaşlarımızdan ricamız; çevrelerinde şüpheli durumlara karşı duyarlı olmaları, uyuşturucu kullanımına veya ticaretine dair herhangi bir gözlemlerini gecikmeden polisle paylaşmalarıdır.” şeklinde konuştu.

“Yapacağınız her bir ihbar, bir hayatı kurtarabilir. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı hep birlikte mücadele edelim.” diyen Kırok, anonim olarak yapılan bildirimlerin dahi kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplumun her kesiminin desteğiyle, bu sorunun üstesinden gelmelerinin mümkün olduğunu belirten Kırok, “Gelin, daha güvenli, sağlıklı ve bilinçli bir gelecek için el ele verelim.” ifadelerini kullandı.

- Kutluhan: “Köpek Eğitim Merkezi’nde, dört ayrı branşta 26 köpek var”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Amiri Müfettiş Muavini Yılmaz Kutluhan da, dedektör köpeklerin eğitim ve göreve hazırlık sürecine değindi.

Köpek Eğitim Merkezi’nde beş eğitmenin olduğunu dile getiren Kutluhan, “narkotik, patlayıcı madde, arama-kurtarma ve tekonoloji köpeği” olarak dört ayrı branşta toplam 26 köpeğin bulunduğunu kaydetti.

Merkezde yavru köpeklerin belli testlere tabi tutulduğunu, ardından 6, 9 ile 12’nci aylarda da testlerin devam ettiğini dile getiren Kutluhan, testi geçen köpeklerin bir sonraki aşamada 14 haftalık sürede idarecisi ile birlikte eğitim sürecine tabi tutulduğunu anlattı.

Kutluhan, detektör köpeklerin hava ve deniz limanlarında, kara kapılarında, mesken aramalarında ve operasyonlarda da faal olarak görev yaptığını belirtti.

Eğitimlerin tamamen pozitif bir eğitim süreci olduğunu belirten Kutluhan, uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını anlattı.

2003’te Köpek Eğitim Merkezi’nin ilk idarecisi olma şansını yakaladığını dile getiren Kutluhan, birçok başarılı operasyonda adı geçen ve ölen Dedektör köpek Roksy’nin kendilerini bu seviyeye taşıdığını belirterek, “Sonrasında patlayıcı, arama kurtarma ve teknoloji köpeği eklendi.” dedi.

- “Dedektör köpeklerin görev süresi ortalama sekiz yıl”

2008’den itibaren farklı branşlardaki köpekleri Dikmen Köpek Eğitim Merkezi’nde yetiştirmeye başladıklarını dile getiren Kutluhan, dedektör köpeklerin görev süresinin ortalama sekiz yıl olduğunu aktardı.

Suçluların korkulu rüyası olan dedektör köpeklerin hava ve deniz limanlarında, kara kapılarında caydırıcı olduklarını dile getiren Kutluhan, operasyonların gizli kahramanı olduklarını vurguladı.

“Çok iyi oyuncu veya sosyal olan köpeğiniz olabilir. Bu konuda insanlar bize ulaşabilirler. Belki de o, çok iyi bir narkotik köpeği olabilir. Öncelikle kısa süreli bir ön testini yaparız. Sonrasında, eğer o testi geçerse daha üst seviyede test yaparız. Katkı koymak isteyenler, bu şekilde katkıda bulunabilirler.” diyen Kutluhan, Köpek Eğitim Merkezi’nde Belçika Malinois ve Labrador cinsi köpeklerin bulunduğunu söyledi.

Köpeklerin beslenmeleri ve veteriner hizmetleri hakkında da bilgi veren Kutluhan, “İki veteriner arkadaşımız var. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda köpeklerimize müdahale ediyorlar. Köpeklerimiz emin ellerde.” diye konuştu.

Kutluhan, dedektör köpeklerin “bir tas kuru mamayla” inanılmaz başarılara imza attıklarını belirterek,

yapılan işin önemine değindi.

İhtiyaca göre köpek sayısının artmasının, daha fazla bölgede arama yapmaları anlamına geldiğini ifade eden Kutluhan, daha fazla talep olması durumunda dedektör köpek sayısını arttırabilecek kapasitelerinin ve donanımlarının olduğunu vurguladı.