Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), eğitim emekçilerine yönelik açılan soruşturmaları “haksız ve tehdit” olarak niteleyerek, bu tür soruşturma ve baskıların, yalnızca öğretmenleri değil, toplumun aydınlarını ve aydınlık geleceğini hedef aldığını savundu.

KTTB Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında, 34 öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının “sendikal hakları ve ifade özgürlüğünün açık ihlali” olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Öğretmenleri susturma, gerici politikaları dayatma, laik eğitimi yok etme ve kamusal eğitimi zayıflatma girişimleri; demokratik, laik toplum ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” eleştirisi yapıldı. Bilimin, özgür düşüncenin ışığında, Atatürk ilkelerine bağlı ve laik bir eğitim sisteminin sağlıklı bir toplumun temeli olduğu belirtildi.

Kıbrıslı Türk Hekimler olarak öğretmenlerin onurlu, haklı direnişinin ve sendikal örgütlenme haklarını kullanmalarının desteklendiği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bu mücadele, sadece eğitim emekçilerinin değil tüm toplumun ortak mücadelesidir. Baskı, tehdit ve sindirme politikaları karşısında dayanışmayı büyütmek, çocuklarımızın bilimsel, laik ve özgür eğitim hakkını savunmaktır. Eğitimde, sağlıkta, yaşamın her alanında karanlığa karşı birlikte direnmeye devam edeceğiz.”