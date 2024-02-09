Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), “Tütünsüz bir dünya için tüm tütün ürünlerini kullanmayı bırakın” çağrısı yaptı.

KTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin, kullananlar yanında içim sırasında oluşan zehirli artık maddeler nedeniyle çevredeki kişileri de olumsuz etkilediğini ve her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ifade etti. Dalkan, “Sadece ölüm değil, sigara kullanımı veya maruz kalmak, insanların sağlıklı ve kaliteli yaşam yıllarını azaltmaktadır” dedi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin yaptığı çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta, sigara ve tütün ürünleri kullanımının yüzde 35.4 olarak oldukça yüksek saptandığına dikkat çeken Dalkan, tütün ve tütün ürünü, sigara, e-sigara kullananların yüzde 62.9’unun ise, sigarayı bırakmak istemesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

-“Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası eksiksiz uygulanmalı, ülkede denetimler gerçekleştirilmeli”

Özellikle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, bırakmak isteyenlerin erişebileceği birçok bölümü, destek birimini içeren sigara bırakma polikliniklerinin ivedi olarak açılması gerektiğini kaydeden Dalkan,“Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası eksiksiz uygulanmalı, ülkede denetimler gerçekleştirilmelidir. Tütün, tütün ürünleri, sigara, e-sigara ülkemizdeki en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir” dedi.

Son dönemlerde, tütün endüstrisinin, elektronik sigara veya ısıtılmış tütün ürünlerini “zararı azaltılmış” sloganı ile pazarladığını ve sigarayı bırakmak isteyenleri bağımlı tutmaya devam ettiğini ifade eden Dalkan, şöyle devam etti:

“Bu yeni pazar özellikle gençleri hedef alarak, yeni nesilleri de bağımlı kılmayı amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün de açıkladığı gibi, elektronik sigara veya ısıtılmış tütün ürünlerinden gençlerimizi, yeni nesilleri korumak ve e-sigara kullanımının önüne geçmek için hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir.”

-“Bağımlılıktan uzak, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam mümkün”

Dalkan, “Bugün 9 Şubat sigarayı bırakma gününde, bir adım atıp sigara, elektronik sigara, ısıtılmış ve diğer tüm tütün ürünlerini hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bağımlılıktan uzak, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam mümkündür” dedi.