Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “süslü sözlerin yerini icraatın alması gerektiğini” vurguladı.

Mesajında “3 Aralık geldi ve geçti, ama engellilerimizin sorunları bir çığ gibi önlerinde durmakta. O nedenle de artık laf değil icraat üretmeliyiz. 17 yıl yapılmayan istihdamın yapılması için neden 3 Aralık beklendi diye sorgulamalıyız. Her alanı siyaset sahası olarak görmekten vazgeçmeliyiz” ifadelerini kullanan Taçoy, sonraki 3 Aralık’ta süslü sözlerin yerini başarı hikayelerinin almasını temennisini dile getirdi.