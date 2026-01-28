Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Heyet Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna için kalıcı barış ve Avrupa kıtasının güvenliğine bağlılığın önemini vurgularken Kıbrıs meselesine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Taçoy, Avrupa’da güvenliğin kendiliğinden garanti edilemeyeceğini, çözümlenmemiş ihtilafların tüm kıtanın istikrarını tehdit ettiğini söyledi.

Taçoy, Kıbrıs adasındaki mevcut statükonun altmış yılı aşkın süredir Avrupa Konseyi gündeminde olduğunu ve Doğu Akdeniz ile Avrupa güvenliği üzerinde doğrudan etkiler yarattığını da belirtti.

1960’ta kurulan Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti’nin, 1963’te Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıları sonucu yıkıldığını hatırlatan Taçoy, Türklerin devlet kurumlarından zorla dışlandığını ve 1963-1974 arasındaki dönemin şiddet olaylarıyla geçtiğini ifade etti.

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Heyet Başkanı Hasan Taçoy, bu yıllarda yüzlerce Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini, on binlercesinin ise evlerini terk ederek adanın yalnızca yüzde üçüne tekabül eden küçük bölgelere sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Taçoy, bu dönemin Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan’daki askeri cunta tarafından desteklenen 1974 darbesiyle doruk noktasına ulaştığını aktararak, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin 573 (-1974) sayılı kararına da atıf yaptı.

Söz konusu kararda, darbe girişiminin Türk Hükümeti’ni, 1960 Garanti Antlaşması’nın 4. Maddesi uyarınca müdahale hakkını kullanmaya sevk ettiğini hatırlatan Taçoy, böylece on yıl süren kanlı sürece son verildiğini vurguladı.

Taçoy, bugün gelinen noktada Kıbrıs Rum yönetiminin güvenlik, savunma ve enerji alanlarında tek taraflı politikalarla gerginliği artırdığını, bunun hem adada barış ihtimalini hem de Avrupa’nın genel güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının, kalıcı barış için tek gerçekçi yol olan “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı çözüm” konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Taçoy, Avrupa’nın inandırıcı olabilmesi için Kıbrıs Türk halkı da dâhil olmak üzere tüm taraflara eşit hak ve kapsayıcı diyalogla yaklaşması gerektiğini ifade etti.