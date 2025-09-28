Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, New York’ta Kıbrıs konusunda gerçekleşen üçlü görüşmeyi değerlendirdi.

Açıklama yapan Hasan Taçoy, Kıbrıs’taki taraflar arasında mevcut bir müzakere zemini bulunmadığını, bu durum karşısında mevcut gerçeklerin dikkate alınmasının çok daha yapıcı bir durum yaratacağını kaydetti.

İki devletli çözümün Kıbrıs’ın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu ifade eden Taçoy, bu gerçek ışığında iki tarafın her konuda işbirliğine gitmesinin mümkün olduğunu ve bu işbirliğinin Ada’nın geleceğini tesis edecek güçte olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta uzunca bir zamandır, müzakere edilmiş olan federasyon modelinin bugün artık geçerliliğini yitirdiğini belirten Taçoy, “Bunun aksini söylemek sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda insanların akıl sağlığı ile de dalga geçmek olur. Bölgemizde ve dünyamızda gelişmekte olan durumlar neticesinde kurulacak olan yeni dengeleri hesaba katmadan, sırf bazı kesimlerin ‘romantik’ duygularını tatmin etmek adına federasyon gibi geçerliliğini yitirmiş empoze modeller ile kaybedecek vaktimiz artık yoktur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koymuş olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de güçlü ve kararlı bir destek verdiği iki devletli modelin hem Kıbrıs’ta hem de bölgede tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir politika olduğunu kaydeden Taçoy şöyle devam etti:

“Bu gerçekleri halkımızın gözünden kaçırmaya çalışarak sırf seçim kazanmak uğruna farklı modelleri dile getirenlerin hesapları kendi siyasi emelleri ile kısıtlıdır. Kıbrıs’ta yaşayan her iki halkın da geleceği mevcut iki devletin her konuda yapacakları işbirliklerinden geçmektedir. Geleceği bu çerçevede planlamak ve bu yönde adımlar atmak ülkesini seven her siyasetçinin vazgeçilmez görevidir.”