Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen El ve Ayak Kırışları müsabakaları dün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken
şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Şakir Yağızsoy, Ahmet Kürekçi ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Yopçagi (Yan Tekme) Kırışı
1. Katagori: 1. Daria Shymushevska
2. Katagori : 1. Melek Ünver
3. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu
4. Katagori : 1. Havin Yılmaz
5. Katagori : 1. Zeynep Kürekçi
6. Katagori : 1. Arosha Anari
7. Katagori : 1. Melisa Türkmen
8. Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş
9. Katagori : 1. İnci Demir
10. Katagori : 1. Gülenay Çağlar
11. Katagori : 1. Tuana Atmaca
Bayanlar Tolyoçagi (Kroşe Tekme) Kırışı
1. Katagori : 1. Cansu Keskin
2. Katagori : 1. Ceyda Uçaner
3. Katagori : 1. Ela Yağızsoy
Bayanlar Çirigi (Yumruk) Kırışı
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori : 1. Ceyda Uçaner
3. Katagori : 1. Havin Yılmaz
4. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu
5. Katagori : 1. Daria Shymushevska
6. Katagori : 1. Zeynep Kürekçi
7. Katagori : 1. İnci Demir
8. Katagori : 1. Melisa Türkmen
9. Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş
10. Katagori : 1. Arosha Anari
11. Katagori : 1. Gülenay Çağlar
12. Katagori : 1. Tuana Atmaca
Bayanlar Sudo (Açık El) Kırışı
1. Katagori : 1. Ela Yağızsoy
Bayanlar Tümyo Yopçagi (Uçan Yan Tekme) Kırışı
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu
Erkekler Tolyoçagi (Kroşe) Kırışı
1. Katagori : 1. Kerem Kencebay
Erkekler Yopçagi (Yan Tekme) Kırışı
1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
3. Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu
4. Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz
5. Katagori : 1. Ali Kencebay
Erkekler Çirigi (Yumruk) Kırışı
1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2. Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu
3. Katagori : 1. Ali Kencebay
4. Katagori : 1. Kerem Kencebay
Erkekler Sudo (Açık El) Kırışı
1. Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz
2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
Erkekler Duitçagi (Döner Tekme) Kırışı
1. Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz
2. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
3. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
Erkekler Tümyo Yopçagi (Uçan Yan Tekme) Kırışı
1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağla