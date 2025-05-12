Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen El ve Ayak Kırışları müsabakaları dün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken

şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Şakir Yağızsoy, Ahmet Kürekçi ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Bayanlar Yopçagi (Yan Tekme) Kırışı

1. Katagori: 1. Daria Shymushevska

2. Katagori : 1. Melek Ünver

3. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu

4. Katagori : 1. Havin Yılmaz

5. Katagori : 1. Zeynep Kürekçi

6. Katagori : 1. Arosha Anari

7. Katagori : 1. Melisa Türkmen

8. Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş

9. Katagori : 1. İnci Demir

10. Katagori : 1. Gülenay Çağlar

11. Katagori : 1. Tuana Atmaca

Bayanlar Tolyoçagi (Kroşe Tekme) Kırışı

1. Katagori : 1. Cansu Keskin

2. Katagori : 1. Ceyda Uçaner

3. Katagori : 1. Ela Yağızsoy

Bayanlar Çirigi (Yumruk) Kırışı

1. Katagori : 1. Melek Ünver

2. Katagori : 1. Ceyda Uçaner

3. Katagori : 1. Havin Yılmaz

4. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu

5. Katagori : 1. Daria Shymushevska

6. Katagori : 1. Zeynep Kürekçi

7. Katagori : 1. İnci Demir

8. Katagori : 1. Melisa Türkmen

9. Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş

10. Katagori : 1. Arosha Anari

11. Katagori : 1. Gülenay Çağlar

12. Katagori : 1. Tuana Atmaca

Bayanlar Sudo (Açık El) Kırışı

1. Katagori : 1. Ela Yağızsoy

Bayanlar Tümyo Yopçagi (Uçan Yan Tekme) Kırışı

1. Katagori : 1. Melek Ünver

2. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu

Erkekler Tolyoçagi (Kroşe) Kırışı

1. Katagori : 1. Kerem Kencebay

MTG’den anlamlı ziyaretler MTG’den anlamlı ziyaretler

Erkekler Yopçagi (Yan Tekme) Kırışı

1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar

3. Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu

4. Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz

5. Katagori : 1. Ali Kencebay

Erkekler Çirigi (Yumruk) Kırışı

1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2. Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu

3. Katagori : 1. Ali Kencebay

4. Katagori : 1. Kerem Kencebay

Erkekler Sudo (Açık El) Kırışı

1. Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz

2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar

Erkekler Duitçagi (Döner Tekme) Kırışı

1. Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz

2. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

3. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar

Erkekler Tümyo Yopçagi (Uçan Yan Tekme) Kırışı

1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağla