Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz kupası Zor Hareketler Uzun Uçuş Şampiyonası dün (Pazartesi) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin BaşkanlığındaCeyda Uçaner,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.
Sikletlerinde birinci olanlar
Bayanlar sonuçları
1.Kategori: 1.Havin Yılmaz
2.Kategori: 1.Melek Ünver
3.Kategori: 1. Daria Shymushevska
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
8.Katagori: 1.Dua Zaman Rezwan
9.Kategori: 1.Tuvana Yeleğen
10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
11.Kategori: 1. Ela Yağızsoy
12.Katagori: 1.Nihal Yeleğen
13.Kategori: 1. Pınar Karasay
14.Katagori: 1. İnci Demir
15.Kategori: 1. Arosha Anari
Erkekler sonuçları
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu
3.Kategori: 1. Berat Sütçü
4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1. Mustaa Kemal Çağlar
7.Kategori: 1.Doğu Göktürk Yeleğen
8.Kategori: 1.Kerem Kencebay