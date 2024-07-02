Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz kupası Zor Hareketler Uzun Uçuş Şampiyonası dün (Pazartesi) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin BaşkanlığındaCeyda Uçaner,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdiler.

Sikletlerinde birinci olanlar

Bayanlar sonuçları

1.Kategori: 1.Havin Yılmaz

2.Kategori: 1.Melek Ünver

3.Kategori: 1. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

8.Katagori: 1.Dua Zaman Rezwan

9.Kategori: 1.Tuvana Yeleğen

10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

11.Kategori: 1. Ela Yağızsoy

12.Katagori: 1.Nihal Yeleğen

13.Kategori: 1. Pınar Karasay

14.Katagori: 1. İnci Demir

2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası Ödül Töreni yapıldı 2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası Ödül Töreni yapıldı

15.Kategori: 1. Arosha Anari

Erkekler sonuçları

1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Berat Sütçü

4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın

5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın

6.Kategori: 1. Mustaa Kemal Çağlar

7.Kategori: 1.Doğu Göktürk Yeleğen

8.Kategori: 1.Kerem Kencebay

Editör: Burhan CANBAZ