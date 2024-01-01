Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2023 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcilerinden belirlediği 2023 yılı Martıalarts Oscar ödülü almaya hak kazananları açıkladı.

Federasyon yönetim kurulu, Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2023 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit etti.

2023 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri 28 Ocak Pazar günü verilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada ödüle değer görülen isimler şöyle:

 

YILIN YÖNETİCİLERİ

Mustafa Aktuğ,    Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara,

BAŞARILI ORGANİZASYON

Süheyla Bölükbaşı , Cansu Keskin, Sheniz Büyükaraca  ,Yıldız Neni . Cavit Tuna, Hıdır Ünal

YILIN BASIN MENSUPLARI

Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu,

 

 

Federasyona Katkılarından

Ömer  Özkaya

 

Federasyona Katkılarından

Yaşar Adnan Akgün

 

Federasyona Katkılarından

Homayın Golabgir

 

Federasyona Katkılarından

Tayfun Ergün

 

Federasyona Katkılarından

Talat Uğur Ağan

 

Federasyona Katkılarından

Ali Fikri Özler

 

Federasyona Katkılarından

Ferruh Çelik

 

Federasyona Katkılarından

Metin Karpuz

 

Federasyona Katkılarından

İsmail Altunören

 

TAEKWONDO

Yılın Masterleri Senior Masterleri           

Öykü Ergin – Ali Uslu

Yılın Masteri

Ertuğrul Gür

 

Yılın Erkek Uluslararası Hakemi

Ahmet Sami Karagöz

 

Yılın Bayan  Başarılı Uluslararası Hakemi

Ceyda Uçaner

 

Yılın Bayan Hakemi

Ana Tuysüz

 

Yılın Milli Antrenenör /Yarışmacısı

Serdar Çakır

 

Yılın Başarılı Bölge Antrenörü

Açelya Ergin

 

Yılın Bölge  Antrenenör /Yarışmacısı

Orhan Usta

 

Yılın Bayan Hyong/Müsabık  Sporcusu       

Zeynep Keskin

 

Yılın Bayan Hyong/Müsabık  Sporcusu       

Havin Yılmaz

Yılın Bayan Hyong/ Müsabık  Sporcusu  

Zehra Naz Ağan

Yılın Yıldız Bayan Hyong/Müsabık  Spor

Zehra Bilge Bayram

Yılın Genç  Bayan Müsabaka  Sporcusu

Melek Ünver

Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu  

Nikita Gordeev

Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu  

Kerim Karpuz

Yılın Bayan GoldenAge Hyong Sporcusu

Elena Pakhomova

Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu

Dmitry Gordeev

Yılın Veteran Hyong Sporcusu

Maryam Mohamad Beygi

Yılın Bayan Centilmen Sporcusu  

Ayşenur Çakır

Yılın Büyük Bayan Hyong Yarışmacısı

Sofia Akinyi

Yılın Golden Age Erkek Hyong Sporcusu

Şakir Yağızsoy

Yılın Büyük Erkek Kırıs Sporcusu

Kemal Köstü

Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu

Özkay Ramiz

Yılın Yıldız Erkek  Hyong Sporcusu    

Alex Tüysüz

Yılın Minik  Bayan Hyong Sporcusu  

Defne Okçu

Yılın Minik  Erkek Müsabaka Sporcusu  

Sam Norouzi

Yılın  G.Erkek Hyong Sporcusu    

Yunus Emre Tomak

Yılın Erkek Gelecek vadeden  Sporcusu  

Münür Püskülü

Gelecek Vadeden Sporcusu

Doğu Göktürk Yeleğen

Yılın Başarılı Yıldız Bayan    Sporcusu          

Enise Püsküllü

Yılın Genç  Erkek Teknik Sporcusu

Şakir Atınç Yağızsoy

Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu    

Boran Niyazi Dinçkuyucu

Yılın Büyük  Erkek Hyong Sporcusu

Mohammed Y.Jollah

Yılın Minik Bayan Musabık  Sporcusu  

Miray Mafratoğlu

Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu    

Ahmet Alp Hapurcuoğlu

Yılın Yıldız Bayan Teknik  sporcusu    

Daria Shymushevska

Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu    

Zeynep Vera Eyice

27 Aralık Atatürk Yol Koşuları ödül töreni bugün düzenlendi 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları ödül töreni bugün düzenlendi

Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu    

Atlas Ersoy

Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu    

Yağız Arkın Akalın

Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu  

Karan Arkın Akalın

Gelecek vadeden sporcu

Spellena Gankama

Yılın  Genç Erkek  Sporcusu

Mustafa Hüseyin

Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu    

Ali Arpacıoğlu

Yılın Minik  Bayan Hyong Sporcusu    

Öncel Alyanak

Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu    

Ayşe Bulut

Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu    

Şiyar Ayaz Güngör

Yılın Genç Erkek  Sporcusu    

Mustafa Zana Bayram

Yılın Erkek Zor Haraket Sporcusu   

Arda Akın Altuntas

Yılın  Genç Erkek  Sporcusu

Baran İlhan Dinçkuyucu

Yılın Yıldız  Erkek  Kırış Sporcusu

Muhammed N. Türkmen

Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu    

Zeynep Kürekçi

 

Yılın Yıldız  Müsabaka Sporcusu  

Ali Ersoy

Yılın yıldız  Hyong sporcusu

Anelia Belen

Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu    

Şevin Berfin Güngör

Yılın Yıldız  Erkek Kırış Sporcusu

Tuğra Tığ

Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu

Fatamoh Ghanderi

Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu

Lukas Zorba

 

Yılın Yıldız Bayan Müsabık sporcusu    

Elif Baştaş

Yılın Minik Erkek Müsabık sporcusu

Emrullah Baştaş

Yılın Minik Bayan Teknik sporcusu    

Tuvana Yeleğen

Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu       

Hatice Alyanak

Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu

Hira Kürekçi

Yılın Bayan Hyong Sporcusu

Zeliha Arpacıoğlu

Yılın Minik Bayan Müsabık sporcusu    

Utku Kavin Yeleğen

Gelecek Vadeden Sporcusu

Doğuhan Selmanoğulları

Gelecek Vadeden Sporcusu

Nina Hedienka

Gelecek Vadeden Sporcusu

Yağız Sarıkurt

Gelecek Vadeden Sporcusu

Eda Kayalar

Gelecek Vadeden Sporcusu

Hayriye Yetek

Gelecek Vadeden Sporcusu

Dua R.Zaman

Gelecek Vadeden Sporcusu

Demir İnce

Gelecek Vadeden Sporcusu

Emine Şahin

Gelecek Vadeden Sporcusu

Azat Emin Janov

Gelecek Vadeden Sporcusu

Bekir Bubu Sov

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Miran İnce

Gelecek Vadeden Sporcusu

Çağıl İnançoğlu

KARATE

Yılın Antrenörü

Farhat Jorayev

Yılın Hakemi

Esef Karataş

Yılın Bayan Kata Sporcusu

Nurana Jorayeva

Yılın Erkek Teknik Sporcusu

Davut Jorayev

Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu

Timur Şimşek

Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu

Mikhail Khomyshin

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu

Alexander Molodtsov

Yılın Genç Bayan Kata Sporcusu

Kadriye Diana Çelik

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu

Gleb Yurchenko

Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu

Ali Achilov

Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu

Emirhan Rejepov

Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu

Lyuba Goryacheva

Yılın gelecek vadeden Erkek Sporcusu

Arsenii Makolov

Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu

Derya Jelaleddinoğlu

 

Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu

Viktoriya Alpsaran

 

Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu

Aleksandra Khomyshina

 

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu

Oleksii Didukh

Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu

Timur Makuyev

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu

Berk Wladislav Fidan

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu

Deniz Güneş Dinçer

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu

Georgiy Voronov

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu

Konstantin Fedosyuk

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu

Barış Sofuoğlu

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu

Dawut Charıyev

Yılın Genç Erkek Teknik Sporcu

Oleksandr Didukh

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu

Samir Şimşek

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu

Amir Davletov

AKİDO

Yılın Antrenörü

Evren Yahya Yapıcı

Yılın Antrenörü

Berke Ada

Yılın  Golden Age Erkek sporcusu

Sadık Saygınel

Yılın Başarılı Erkek Sporcusu

Gökhan Yapıcı

 

Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu

Doruk Yapıcı

Yılın Başarılı Erkek  Teknik Sporcusu

Batu Ada

Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu

Serkan Mutluoğlu

Yılın Genç Erkek Sporcusu

Aren Güralp

Yılın Genç Bayan Sporcusu

Defne Mutluoğlu

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