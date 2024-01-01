Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2023 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcilerinden belirlediği 2023 yılı Martıalarts Oscar ödülü almaya hak kazananları açıkladı.
Federasyon yönetim kurulu, Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2023 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit etti.
2023 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri 28 Ocak Pazar günü verilecek.
Federasyondan yapılan açıklamada ödüle değer görülen isimler şöyle:
|
YILIN YÖNETİCİLERİ
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Mustafa Aktuğ, Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara,
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BAŞARILI ORGANİZASYON
|
Süheyla Bölükbaşı , Cansu Keskin, Sheniz Büyükaraca ,Yıldız Neni . Cavit Tuna, Hıdır Ünal
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YILIN BASIN MENSUPLARI
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Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu,
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Federasyona Katkılarından
|
Ömer Özkaya
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Federasyona Katkılarından
|
Yaşar Adnan Akgün
|
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Federasyona Katkılarından
|
Homayın Golabgir
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Federasyona Katkılarından
|
Tayfun Ergün
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Federasyona Katkılarından
|
Talat Uğur Ağan
|
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Federasyona Katkılarından
|
Ali Fikri Özler
|
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Federasyona Katkılarından
|
Ferruh Çelik
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Federasyona Katkılarından
|
Metin Karpuz
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Federasyona Katkılarından
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İsmail Altunören
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TAEKWONDO
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Yılın Masterleri Senior Masterleri
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Öykü Ergin – Ali Uslu
|
Yılın Masteri
|
Ertuğrul Gür
|
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Yılın Erkek Uluslararası Hakemi
|
Ahmet Sami Karagöz
|
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Yılın Bayan Başarılı Uluslararası Hakemi
|
Ceyda Uçaner
|
|
Yılın Bayan Hakemi
|
Ana Tuysüz
|
|
Yılın Milli Antrenenör /Yarışmacısı
|
Serdar Çakır
|
|
Yılın Başarılı Bölge Antrenörü
|
Açelya Ergin
|
|
Yılın Bölge Antrenenör /Yarışmacısı
|
Orhan Usta
|
|
Yılın Bayan Hyong/Müsabık Sporcusu
|
Zeynep Keskin
|
|
Yılın Bayan Hyong/Müsabık Sporcusu
|
Havin Yılmaz
|
Yılın Bayan Hyong/ Müsabık Sporcusu
|
Zehra Naz Ağan
|
Yılın Yıldız Bayan Hyong/Müsabık Spor
|
Zehra Bilge Bayram
|
Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu
|
Melek Ünver
|
Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu
|
Nikita Gordeev
|
Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu
|
Kerim Karpuz
|
Yılın Bayan GoldenAge Hyong Sporcusu
|
Elena Pakhomova
|
Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu
|
Dmitry Gordeev
|
Yılın Veteran Hyong Sporcusu
|
Maryam Mohamad Beygi
|
Yılın Bayan Centilmen Sporcusu
|
Ayşenur Çakır
|
Yılın Büyük Bayan Hyong Yarışmacısı
|
Sofia Akinyi
|
Yılın Golden Age Erkek Hyong Sporcusu
|
Şakir Yağızsoy
|
Yılın Büyük Erkek Kırıs Sporcusu
|
Kemal Köstü
|
Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu
|
Özkay Ramiz
|
Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu
|
Alex Tüysüz
|
Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu
|
Defne Okçu
|
Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu
|
Sam Norouzi
|
Yılın G.Erkek Hyong Sporcusu
|
Yunus Emre Tomak
|
Yılın Erkek Gelecek vadeden Sporcusu
|
Münür Püskülü
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Doğu Göktürk Yeleğen
|
Yılın Başarılı Yıldız Bayan Sporcusu
|
Enise Püsküllü
|
Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu
|
Şakir Atınç Yağızsoy
|
Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu
|
Boran Niyazi Dinçkuyucu
|
Yılın Büyük Erkek Hyong Sporcusu
|
Mohammed Y.Jollah
|
Yılın Minik Bayan Musabık Sporcusu
|
Miray Mafratoğlu
|
Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu
|
Ahmet Alp Hapurcuoğlu
|
Yılın Yıldız Bayan Teknik sporcusu
|
Daria Shymushevska
|
Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu
|
Zeynep Vera Eyice
|
Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu
|
Atlas Ersoy
|
Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu
|
Yağız Arkın Akalın
|
Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu
|
Karan Arkın Akalın
|
Gelecek vadeden sporcu
|
Spellena Gankama
|
Yılın Genç Erkek Sporcusu
|
Mustafa Hüseyin
|
Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu
|
Ali Arpacıoğlu
|
Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu
|
Öncel Alyanak
|
Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu
|
Ayşe Bulut
|
Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu
|
Şiyar Ayaz Güngör
|
Yılın Genç Erkek Sporcusu
|
Mustafa Zana Bayram
|
Yılın Erkek Zor Haraket Sporcusu
|
Arda Akın Altuntas
|
Yılın Genç Erkek Sporcusu
|
Baran İlhan Dinçkuyucu
|
Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu
|
Muhammed N. Türkmen
|
Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu
|
Zeynep Kürekçi
|
|
Yılın Yıldız Müsabaka Sporcusu
|
Ali Ersoy
|
Yılın yıldız Hyong sporcusu
|
Anelia Belen
|
Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu
|
Şevin Berfin Güngör
|
Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu
|
Tuğra Tığ
|
Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu
|
Fatamoh Ghanderi
|
Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu
|
Lukas Zorba
|
|
Yılın Yıldız Bayan Müsabık sporcusu
|
Elif Baştaş
|
Yılın Minik Erkek Müsabık sporcusu
|
Emrullah Baştaş
|
Yılın Minik Bayan Teknik sporcusu
|
Tuvana Yeleğen
|
Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu
|
Hatice Alyanak
|
Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu
|
Hira Kürekçi
|
Yılın Bayan Hyong Sporcusu
|
Zeliha Arpacıoğlu
|
Yılın Minik Bayan Müsabık sporcusu
|
Utku Kavin Yeleğen
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Doğuhan Selmanoğulları
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Nina Hedienka
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Yağız Sarıkurt
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Eda Kayalar
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Hayriye Yetek
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Dua R.Zaman
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Demir İnce
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Emine Şahin
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Azat Emin Janov
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Bekir Bubu Sov
|
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Miran İnce
|
Gelecek Vadeden Sporcusu
|
Çağıl İnançoğlu
|
KARATE
|
Yılın Antrenörü
|
Farhat Jorayev
|
Yılın Hakemi
|
Esef Karataş
|
Yılın Bayan Kata Sporcusu
|
Nurana Jorayeva
|
Yılın Erkek Teknik Sporcusu
|
Davut Jorayev
|
Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu
|
Timur Şimşek
|
Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu
|
Mikhail Khomyshin
|
Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu
|
Alexander Molodtsov
|
Yılın Genç Bayan Kata Sporcusu
|
Kadriye Diana Çelik
|
Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu
|
Gleb Yurchenko
|
Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu
|
Ali Achilov
|
Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu
|
Emirhan Rejepov
|
Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu
|
Lyuba Goryacheva
|
Yılın gelecek vadeden Erkek Sporcusu
|
Arsenii Makolov
|
Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu
|
Derya Jelaleddinoğlu
|
|
Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu
|
Viktoriya Alpsaran
|
|
Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu
|
Aleksandra Khomyshina
|
|
Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu
|
Oleksii Didukh
|
Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu
|
Timur Makuyev
|
Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu
|
Berk Wladislav Fidan
|
Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu
|
Deniz Güneş Dinçer
|
Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu
|
Georgiy Voronov
|
Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu
|
Konstantin Fedosyuk
|
Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu
|
Barış Sofuoğlu
|
Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu
|
Dawut Charıyev
|
Yılın Genç Erkek Teknik Sporcu
|
Oleksandr Didukh
|
Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu
|
Samir Şimşek
|
Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu
|
Amir Davletov
|
AKİDO
|
Yılın Antrenörü
|
Evren Yahya Yapıcı
|
Yılın Antrenörü
|
Berke Ada
|
Yılın Golden Age Erkek sporcusu
|
Sadık Saygınel
|
Yılın Başarılı Erkek Sporcusu
|
Gökhan Yapıcı
|
|
Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu
|
Doruk Yapıcı
|
Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu
|
Batu Ada
|
Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu
|
Serkan Mutluoğlu
|
Yılın Genç Erkek Sporcusu
|
Aren Güralp
|
Yılın Genç Bayan Sporcusu
|
Defne Mutluoğlu
|
YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ
|
GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ