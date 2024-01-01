Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2023 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcilerinden belirlediği 2023 yılı Martıalarts Oscar ödülü almaya hak kazananları açıkladı.

Federasyon yönetim kurulu, Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2023 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit etti.

2023 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri 28 Ocak Pazar günü verilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada ödüle değer görülen isimler şöyle: