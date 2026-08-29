Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğruloğu'nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk Halkı olarak, kopmaz bir parçası olduğumuz büyük Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz.

Türk Milletinin bağımsızlık iradesini ve Anadolu’daki mutlak hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiği; varoluş mücadelemizde Kıbrıs Türk Halkına da ilham olan bu eşsiz kahramanlık destanının yıl dönümünde, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanları minnet ve saygıyla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü kutlu olsun”