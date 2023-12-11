Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2023 yılı "Basın Ödülleri" Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

2023 TÜRKSOY Basın Ödülleri, Şuşa 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinin kapanış programı kapsamında Türk Dünyası’ndan 9 ülkeden 16 basın kurumu ve mensubuna Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin simge şehirlerinden olan Şuşa'daki törende takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı bu yıl ödüle layık görüldü.

Ödülü almasının ardından yaptığı açıklamada, böyle bir ödülü almaktan gurur duyduğunu ifade eden Gürdallı, TÜRKSOY'un 30'uncu, TAK'ın ise 50'inci yıl dönümünün kutlandığı 2023'te alınan bu ödülün Türk dünyası ve kültürünün tanıtılması için kendilerine motivasyon ve sorumluluk verdiğini belirtti.

Azerbaycan'da düzenlenen organizasyonda farklı ülkelerden meslektaşlarla tanışmaktan ve KKTC'ye olan ilgilerini görmekten mutlu olduğunu kaydeden Gürdallı, TÜRKSOY'a, Azerbaycanlı yetkililere, Vugar Nevruzoğlu'na, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu'na, Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Pervin Aremek'e ve KKTC' Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törenin ardından Azerbaycan basınının sorularını da yanıtlayan Gürdallı, Türk dünyasının kültürünün tanıtılması için basının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Törende, ayrıca "Medya Kalkınma Ajansı ve "Edebiyat ve Sanat" haber portalı (Azerbaycan), AIQYN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Amankeldi Kurmet ve Khabar 24 Televizyonu muhabiri Merüyert Pambetova (Kazakistan), Ulusal Televizyon ve Radyo Kurumu (UTRK) Başkanı Bolotbek Tillebayev, AKİPress Haber Ajansı Baş Editörü Alina Sagınbayeva (Kırgızistan), "Medeniyet" Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dilbahor Hudayberdiyeva ve "Özbekistan 24" Televizyonu Müdür Yardımcısı Şunkor Choriyev (Özbekistan), Yazar ve TV yorumcusu Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, program yapımcısı ve sunucusu Pelin Çift, program yapımcısı ve sunucusu Esra Gezginci (Türkiye), Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinema Devlet Komitesi, Gagavuz Yazarlar Birliği Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Konstantin Kurtoğlu ile Gagavuz Radyo Televizyonu (GRT) program yapımcısı Alyona Terzi (Gagavuz Yeri, Moldova), TimeBalkan Genel Yayın Yönetmeni Seyyid Emin (Kuzey Makedonya)" da bu yılki basın ödüllerini alanlar oldu.

Törende ayrıca Türk Dünyası sinema alanına katkılarından ötürü Kırgızistanlı yapımcı Zamir Eraliyev’e “TÜRKSOY Özel Ödülü” takdim edildi.

TÜRKSOY Basın Ödülleri

Zengin Türk kültürünün dünyada tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, kültürel faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunmak amacıyla TÜRKSOY üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde görev yapmakta olan, çalışmalar yürüten medya mensupları, kişi ve kurumlara TÜRKSOY tarafından geleneksel olarak TÜRKSOY Basın Ödülleri takdim edilmektedir.

Türk Dünyası’nın zengin kültür ve bilgi birikiminin, günümüz medya kanallarında hak ettiği yeri bulabilmesinin ancak medya mensuplarının katkı ve özverileriyle gerçekleşebileceğine inanan TÜRKSOY’un, medya mensuplarının yıl boyu yaptıkları başarılı çalışmalarına küçük bir şükran nişanesi olarak takdim ettiği bu ödüller, aynı zamanda sektör çalışanları arasında etkileşimin artması ve ülkeler arasındaki bilgi alışverişinin hızlanmasına da katkı sunmaktadır.

2010 yılından itibaren verilen TÜRKSOY Basın Ödüllerinin takdimi, dünyayı saran pandemi döneminde durdurulmuş ve 2021 yılında sadece o yıla özgü bir şekilde, kadim Azerbaycan topraklarının azatlığı uğruna yapılan 44 günlük Vatan Muharebesi süresince yaşanan hadiseleri ve Karabağ gerçeklerini dünya kamuoyuna ulaştıran Türk Dünyası basın temsilcilerine “Harı Bülbül” TÜRKSOY Basın Ödülü olarak verilmiştir.