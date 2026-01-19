Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, ajansın ilk kadın müdürü Perihan Aziz’i ölümünün 1. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andıklarını bildirdi.

Perihan Aziz’in muhabirlikten müdürlüğe kadar ajansın her kademesinde tam 37 yıl boyunca büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını hatırlatan Gürdallı, “O sadece ajansın değil tüm Kıbrıs Türk basınının ‘Perihan Ablası’ydı” ifadesini kullandı.

Gürdallı, Ajans'ın ilk muhabirlerinden olan Perihan Aziz’in 1970’li yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine tanıklık ettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı dahil olmak üzere birçok önemli haberi hazırlayarak dünyaya duyurduğunu vurguladı.

Perihan Aziz’in gazetecilik, muhabirlik tutkusunun hayat tarzı olduğunu, emekli olduktan sonra bile, örneğin pandemi döneminde birçok kez “yapabileceğim bir şey varsa söyleyin lütfen” diye arayarak destek vermeyi önerdiğini kaydeden Gürdallı, bu tutkunun genç meslektaşlara örnek olması gerektiğini ifade etti.

Gürdallı, Perihan Aziz'in emekli olduktan sonra bir dönem TAK Yönetim Kurulu üyesi olarak da hizmet verdiğini hatırlattı.

Perihan Aziz’in, TAK çalışanları ve meslektaşları tarafından unutulmadığını, unutulmayacağını söyleyen Gürdallı, “onu özlemle anıyoruz” dedi.

Meslek hayatı boyunca gazeteci örgütlerinde aktif çalışan Aziz, hem Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Onur Kurulu’nda hem de Medya Etik Kurulu’nda görev yapıyordu.

Aziz’in hayat hikayesi Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından, Hayatımıza Değer Katan Kadınlar Projesi çerçevesin de belgesel yapılmıştı.

Perihan Aziz, 20 Ocak 2025’te 72 yaşındayken, tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde hayatını kaybetmiş, ertesi gün çok sevdiği Bağlıköy’de son yolculuğuna uğurlanmıştı.