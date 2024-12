Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyuran Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 21 Aralık’ta 51’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede TAK Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti. Ziyaretlerde TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Başkan Yardımcısı Artun Çağa ile üyeler Güven Bengihan, Alihan Pehlivan ve Mahmut Doğan eşlik etti.

Protokolde yapılan konuşmalarda ajansın önemine dikkat çekilirken, TAK’ın daha ileri noktaya ulaştırılması için yapılması gerekenler de ele alındı.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “TAK kurulmasaydı belki de ülkedeki bu kadar yayın organı da hayat bulamayacaktı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmasında TAK’ın Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak için kurulan ve bunu başaran bir kurum olduğuna vurgu yaptı. “Türk Ajansı Kıbrıs kurulmasaydı belki de ülkedeki bu kadar yayın organı da hayat bulamayacaktı” diyen Tatar, bugün TAK’ın haberlerinin, sadece yerel basında değil, Anadolu Ajansı ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaştığına işaret etti.

Tatar, ajansın özellikle yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler için önemli bir bilgi kaynağı olduğunu da şu sözlerle belirtti:

“Türkiye, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi farklı ülkelerde yaşayan kardeşlerimiz TAK’ın haberleriyle Kıbrıs’tan haberdar oluyor. Sizlerin haberleriyle Kıbrıs'tan haberi alıyorlar. Böylece bir bakıma tek yürek olabiliyoruz. Çünkü bilgiden yoksun, haberden yoksun, o dünyanın yoğunluğu içerisinde insanlar hedeften şaşabilir. Farklı algılarla farklı anlayışlara sahip olabilirler”

Tatar gelişen teknoloji ile her an her yerden haber yayınlanabildiğine işaret ederek, TAK’tan da beklenin bu olduğunu kaydetti.

Bu talebe en iyi şekilde yanıt verebilmek için TAK’ın altyapı, bina, gerek teknoloji ve ekipman açısından güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Tatar, “Önümüzdeki dönemde daha da etkin bir Türk Ajansı Kıbrıs için hepimiz bu yöndeki çalışmalarda destek vereceğiz” dedi.

Konuşmasının devamında TAK yönetimi ve TAK çalışanlarına teşekkürlerini dile getiren Tatar, “Çünkü zamanla yarışıyorlar. Bazı görevler zamanı bekleyebilir ama haberi anında yaymak ve iletmek öyle sanıldığı kadar kolay değildir. Bu bakımdan Türk Ajansı Kıbrıs’ın hizmetlerini bir kez daha takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah artırılacak imkanlarla, habercilikte daha fazla hizmet verebileceksiniz. Bunun giderek Cumhuriyet algısının yerleşmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

TAK’ın bir devlet kuruluşu olarak, KKTC’nin çıkarlarını savunma misyonu taşıdığını belirten Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Siz bir resmi kuruluşsunuz, bir devlet kuruluşusunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşusunuz ve mücahidin sesisiniz. Tarafsızlık haberlerde bir noktaya kadar önemlidir; ama siz, devletin adına tarafsınız ve taraf olmalısınız”

Yürütülmekte olan yeni milli siyasete de işaret eden Tatar, bu sürecin dünyaya duyurulmasında da TAK’ın önemli bir görevi olduğunu anlattı.

Tatar, Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Bu gerçek, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmıştır” dedi.

Bir anlaşma olacaksa, bunun iki devlet temelinde olacağını ifade eden Tatar, “TAK’ın bu konudaki hassasiyetini bir kez daha kayda geçirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

-Meclis Başkanı Öztürkler: “Bizim için en memnuniyet verici nokta, TAK’ın eşit, adaletli, ilkeli ve doğru habercilik çizgisini devam ettirmesidir”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, ajansın Kıbrıs Türk halkının sesi olma misyonunu başarıyla yerine getirdiğini vurguladı. Öztürkler, TAK’ın ilkeli, adaletli ve doğru habercilik anlayışının hem devlet hem de halk için büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Öztürkler, konuşmasında TAK’ın Kıbrıs Türk halkının mücadelesindeki yerini şu sözlerle ifade etti:

“Türk Ajansı Kıbrıs’ın kuruluşu, Kıbrıs Türk halkının sesi olması ve halkımızın mücadelesinde bugünlere ulaşmasında çok önemli bir yer almıştır. Bizim için en memnuniyet verici nokta, Türk Ajansı Kıbrıs’ın eşit, adaletli, ilkeli ve doğru habercilik anlayışıyla çizgisini devam ettirmesidir. Bu, hem devletimiz hem de TAK adına büyük bir değerdir”

Öztürkler, TAK personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, “Arkadaşlarımız sürekli burada, Meclis’te çalışıyor ve doğru habercilik adına yayınlarını ortaya koyuyor. Bu bağlamda emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.

TAK’ın geçmişteki kritik dönemlerdeki rolüne de değinen Öztürkler, pandemi sürecinde halkın bilgilendirilmesinde ajansın oynadığı role işaret etti.

-Başbakan Üstel: “TAK sesimizi dünyaya duyuruyor”

Başbakan Ünal Üstel de ajansın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki yerini ve önemini vurguladı. Üstel, TAK’ın tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışarak hem ülke içinde hem de uluslararası alanda önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Başbakan Üstel, konuşmasında şunları kaydetti: “TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine koyduğu çaba çok önemli. Bizim sesimizi dünyaya duyuruyorsunuz. Tarafsız bir şekilde, bağımsız bir şekilde ülkemizde olup bitenleri hem vatandaşlarımıza hem de dünyaya aktarıyorsunuz. Bu nedenle TAK, ülkemizin en önemli kuruluşlarından biridir.”

TAK’ın daha da ileriye taşınması için hükümet olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Üstel, “Hükümet olarak birtakım çalışmalar yapıyoruz ve 2025 yılı içerisinde bu çalışmaları sizlerle, yönetim kuruluyla bir masaya yatırarak ajansımızı daha iyi bir noktaya getirmek için somut adımlar atacağız” dedi.

Üstel, ajans çalışanlarının özverili çabalarını takdir ettiğini ifade ederek konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Yaptığınız bu özverili çalışmalardan dolayı sizlere ve tüm TAK çalışanlarına teşekkür ederim. TAK’ın 51. kuruluş yıl dönümünün ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”

-TAK Müdürü Gürdallı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı da ajansın 51’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, TAK’ın misyonunu ve önemini vurguladı. Gürdallı, ajansın kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının sesi olma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Gürdallı, “Said Terzioğlu’nun öncülüğünde kurulan ajansımız, Kemal Aşık, Emir Ersoy, Perihan Aziz gibi Kıbrıs Türk basınının önemli isimlerinin yöneticilik yaptığı bir kurumdur. Biz de onların bıraktığı bayrağı daha yukarılara taşımak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Gürdallı, ajansın yaklaşık 40 kişilik bir ekiple çalıştığını belirterek, “Çalışanlarımız fedakârca, mesai mefhumu gözetmeden hem hükümetin hem Meclis’in hem de muhalefetin çalışmalarını halka doğru ve hızlı bir şekilde aktarmak için mücadele ediyor. Yönetim kurulumuzla birlikte uyum içinde çalışarak ajansımızı daha ileriye taşımaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Dijital ve sosyal medya çağında haberin doğruluğunun önemine değinen Gürdallı, “Medyada hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Dijital ve sosyal medya, beraberinde dezenformasyonu da getirdi. Bu süreç, TAK gibi kamu kurumlarının değerini artırıyor. Güvenilir ve hızlı habercilik anlayışımızla, dezenformasyonun önüne geçmek için çalışıyoruz” dedi.

-"Eksiklikler giderilirse daha da ileriye taşınabilir"

Ajansın bazı eksikliklerine de dikkat çeken Gürdallı, “TAK büyük sorunları olmayan bir kurumdur, ancak başta bina olmak üzere bazı eksikliklerimiz bulunmaktadır. Bu eksiklikler giderildiğinde ajansımızı daha hızlı ve daha ileriye taşımamız mümkün olacaktır” dedi.

Ajansın devletin resmi bir kurumu olarak tarafsız ve doğru habercilik anlayışını sürdürdüğünü belirten Gürdallı, “Meclis, bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biridir. TAK, Meclis Genel Kurulu’nu sürekli takip ederek tüm vekillerin görüşlerini halka duyuruyor. Bu, objektif ve kapsamlı habercilik anlayışımızın bir parçasıdır” diye konuştu.

Gürdallı, TAK’ın, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurma misyonunu aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini de vurguladı.