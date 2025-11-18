Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık, vefatının 36’ncı yıl dönümünde anıldı.

Gazeteci Kemal Aşık için bugün Lefkoşa’da, kabri başında ve Türk Ajansı Kıbrıs’taki büstü önünde tören düzenlendi.

Anma törenine Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile ajans personeli katıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu; Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu.

- Gürdallı: “Kemal Aşık, gazeteciliği tutkuyla yapan örnek bir isimdi”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, törende yaptığı konuşmada Kemal Aşık’ı 36 yıl sonra aynı saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Gürdallı, Kemal Aşık’ın Türk Ajansı Kıbrıs’ın ikinci müdürü olduğunu ve ajansı yasal statüye kavuşturan isim olarak TAK personeli ve tüm Kıbrıslı Türk gazetecilerin “Kemal babası" olduğunu belirtti.

Aradan 36 yıl geçmesine rağmen Aşık’ın meslektaşları tarafından en güzel sözlerle anıldığını ifade eden Gürdallı, Ferda Cambaz ve Ahmet Tolgay’ın Aşık’la ilgili paylaştığı yazıların onun özverisini, çalışkanlığını ve fedakârlığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Aşık’ın mesleğini tutkuyla icra ettiğini vurgulayan Gürdallı, mezar taşında “Gazeteci Kemal Aşık” yazmasının da bu tutkunun önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kendisinin ve günümüz genç gazetecilerinin Kemal Aşık’la çalışma fırsatı bulamadığını ifade eden Gürdallı, buna rağmen yıllar sonra bile hakkında yazılanlardan onu anlamaya ve bıraktığı mirasa layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürdallı, Ahmet Tolgay’ın “Rauf Denktaş, onun hazırladığı Rum basınını görmeden güne başlamazdı” sözlerini hatırlatarak, Aşık’ın kritik dönemlerde önemli görevler üstlendiğini; Bayrak Radyosu, TRT temsilciliği gibi görevlerini yerine getirdiğini ancak en çok da yedi yıl sürdürdüğü TAK müdürlüğüyle özdeşleştiğini aktardı.

Geçen hafta TAK’ın kurucu ve ilk müdürü Said Terzioğlu’nun da 37’nci ölüm yıl dönümünde anıldığını ifade eden Gürdallı Kemal Aşık’ın öğrencilerinden ve TAK müdürlüğünü de yapmış Perihan Aziz artık aralarında olmadığı için bu yıl anma töreninin biraz daha buruk geçtiğini söyledi.

Gürdallı, sözlerini, “Bizim görevimiz, onların bıraktığı yerden bayrağı daha ileri taşımaktır; onlara layık olmak için çalışacağız. Hepsini hürmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz” diyerek tamamladı.

Lefkoşa’da Mezarlığı’ndaki törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, Aşık’ın hayata veda ettiği sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koydu.