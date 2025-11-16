"Bayrağımıza kinle yaklaşanlar bilmelidir ki karşılarında sadece bir sembolü değil, bir halkın onuru
Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık 36’ncı ölüm yıl dönümünde anılacak.
Gazeteci Kemal Aşık için salı günü saat 10.00’da Lefkoşa’daki kabri başında tören düzenlenecek.
Lefkoşa Mezarlığındaki törenin ardından Kemal Aşık’ın hayata veda ettiği sırada müdürü olduğu TAK’taki büstüne de çelenk konacak.
Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık, 18 Kasım 1989’da yaşamını yitirmişti.