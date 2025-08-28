Tamer Öncül’ün düşyazılar, öykülemler ve şiirlerden oluşan kitabı “Mortal Diyaloglar” yayımlandı.

Öncül’ün 30’ncu kitabı olan Mortal Diyaloglar, Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

Farklı disiplinlerle harmanlanan kitap; düşyazılar, öykülemler ve şiirler içeriyor. Kapak resmi Ümit İnatçı’ya ait olan kitabın düzeltmenliğini Nezire Gürkan yaptı.

37’nci Işık Kitabevi Kitap Fuarı’nda okurla buluşacak kitap için, 1 Eylül’de de imza günü düzenlenecek.