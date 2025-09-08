Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından bakım-onarım ve koruma işlemleri tamamlanan tarihi “Cenaze Arabası”, ait olduğu yerde sergilenmeye devam ediyor.

Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER) düzenlediği ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba’nın katıldığı “Cumartesi Söyleşileri”nde gündeme getirilen Vakıflar İdaresine ait olan, Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas Katedrali) uzantısında yer alan tarihi cenaze arabası için gerekli bakım-onarım ve koruma işlemleri gerçekleştirilerek konu çözüme ulaştırıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1950’li yıllara kadar kullanıldığı bilinen tarihi cenaze arabası Vakıflar İdaresi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi işbirliği ile bulunduğu yerden alındı ve gerekli teçhizatın bulunduğu Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Kültür Varlıklarını Koruma-Onarım Merkezi’ne getirilerek bakım-onarım ve koruma işlemlerinden geçirildi.

Vakıflar İdaresince karşılanan çalışmalar, Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin Kültür Varlıklarını Koruma-Onarım Merkezi ekibi tarafından, orijinaline sadık kalarak, minimum müdahale, önleyici tedbirlerin alınması, belirli malzeme ve yöntem esasları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bakımı tamamlanan cenaze arabası ait olduğu yere yerleştirildi.