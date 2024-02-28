Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), "Kendimize Ait Bir Alan: Kesişimsel Kamusal Alanlarda Cinsiyet ve Anıtlar Üzerine Bir El Kitabı”nı dün yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, el kitabı, Kıbrıs'ta cinsiyet ve anıtların karmaşık etkileşimini, özellikle kesişimsellik açısından incelemek için öncü bir çaba olarak niteleniyor.

Kitabın lansmanında, yayının hem kuruluş hem de genel olarak Kıbrıs için öneminin vurguladığı belirtildi ve katılımcılarla, yayının yolculuğu paylaşıldı. Etkinlikte, yazarların bakış açıları, el kitabını şekillendiren çeşitli iç görüleri ve deneyimleri konuşuldu.

Yayınla ilgili şu bilgiler verildi:

“Yayın cinsiyet, anıtlar ve kamusal alanlarla ilgili temel kavramların, yanı sıra yeni metodolojileri tanıtarak sağlam bir teorik temel sunuyor. Bu teorik bölümü takiben, hem ortaokul hem de lise öğretmenlerine kapsamlı eğitim materyalleri sunulmaktadır. Bu materyaller, çeşitli disiplinlerdeki eğitimcilerin ihtiyaçlarını karşılayan 12 ayrıntılı ders planı ve kapsamlı bir sözlük içerir.

Bu el kitabı ortaokul, lise öğretmenleri ve aynı zamanda daha geniş bir kitleye de uzanabilmektedir. Ders planları, öğretim programları hedefleriyle uyumlu olarak tasarlandığından, tarih, coğrafya, sosyal alan, siyasi eğitim, sanat, çevre çalışmaları, edebiyat ve sağlık eğitimi gibi alanlarda eğitimciler, ilgili meslek uzmanları ve aktivistler de içerikten faydalanabilirler.”

Kitabın, Ledra Palace Otel karşısındaki Dayanışma Evi’ndeki AHDR ofislerinden alınabileceği kaydedildi.