Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 87’nci ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, “Onun mirası, bugün hâlâ yol gösterici olmaya devam ediyor” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden aldığı ilhamla özgürlük, barış ve çağdaşlık yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu da vurgulayan Çavuş, “Onun gösterdiği hedef, bizlere yalnızca geçmişi hatırlatmakla kalmaz; geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemiz için ilham verir” diye konuştu.

Tarım Bakanı Çavuş, 10 Kasım mesajında Atatürk’ün yalnızca bir lider değil, bir milletin kaderini değiştiren fikir insanı, milletine özgüven kazandıran, bilimi ve aklı rehber kılan, çağdaş uygarlık hedefini ulusunun önüne koyan bir vizyonun sembolü de olduğunu ifade etti.

10 Kasım’ın sadece bir anma günü değil Atatürk’ün fikirlerini anlamanın, onun mücadele azmini geleceğe taşımanın günü olduğunu belirten Çavuş, şöyle devam etti:

“Geçmişin zor koşullarında bile umudunu yitirmemiş, halkının inancıyla bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir cumhuriyet doğurmuştur. Onun düşünceleri, bugün de ilerlemenin, üretmenin ve milletine hizmet etmenin en yüce görev olduğunu hatırlatmaktadır.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87’nci yılında sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyor; fikirlerinin daima yolumuzu aydınlatacağına yürekten inanıyoruz. Ruhu şad, hatırası daima bizlerle olsun.”