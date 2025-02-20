Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yedidalga’da küçükbaş hayvan üretimi yapan Sultanana Çifliği’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında üreticiyle görüşen Bakan Çavuş, sürü yönetimi, yem temini, hastalıklarla mücadele ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi aldı. Küçükbaş hayvancılığın ülke ekonomisindeki önemine vurgu yapan Çavuş, sektörün daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için bakanlık olarak yürütülen destek programları ve projeler hakkında üreticiyi bilgilendirdi.

Bakan Çavuş, hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi adına yem tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi, hayvan sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi ve verimli üretim modellerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Üreticinin talep ve önerilerini dinleyen Çavuş, bakanlık olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Üretici ise Bakan Çavuş’a ziyareti ve sektöre sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği için daha fazla destek ve teşvik beklediklerini dile getirdi.