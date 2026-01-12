Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından şap hastalığı tehdidine karşı ilan edilen Acil Eylem Planı çerçevesinde, Veteriner Dairesi ekipleri ülke genelinde aşılama, karantina ve denetim faaliyetlerini aralıksız ve kararlılıkla yürütmeye devam ediyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 19 Aralık 2025 tarihinden bugüne kadar 721 işletmede toplam 67 bin 973 büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılandığı ve bu çalışmaların bilimsel risk analizleri doğrultusunda, epidemiyolojik önceliklere göre planlanarak sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sahada görev yapan resmi ve serbest veteriner hekimlerin ağır kış şartlarına rağmen ülke hayvancılığını ve gıda arz güvenliğini korumak adına gece gündüz görev yaptığı kaydedildi.

Şap hastalığıyla mücadelede yalnızca aşılama değil; hayvan hareketlerinin durdurulması, karantina bölgelerinin sıkı şekilde denetlenmesi, işletmeler arası geçişlerin yasaklanması, biyogüvenlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının da eş zamanlı olarak uygulandıkları kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca ilgili tedbirlere aykırı hareket eden, izinsiz hayvan nakli yapan, hastalık şüphesi bulunan hayvanları gizleyen veya yetkililere bildirimde bulunmayan kişi ve işletmeler hakkında Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hizmetleri mevzuatı uyarınca ağır idari para cezaları ve adli işlemler uygulandığı da vurgulandı.

Üretici ve sektör paydaşlarının bu sürece tam uyum göstermelerinin hayati önemi olduğu kaydedilen açıklamada, her işletmenin sadece kendi sürüsünden değil, ülke hayvancılığının tamamından sorumlu olduğu belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığı tamamen kontrol altına alınana kadar tüm yetkilerini kullanarak sahadaki uygulamalarını sürdüreceğini de vurguladı.