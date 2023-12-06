Tarım Dairesi, Şht. Zekȃ Çorba Ortaokulu’nda  “Toprak, Erozyon, “Toprak Kirliliği, Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Pestisitlerin Doğru ve Güvenli Kullanımı” konularında sunum gerçekleştirdi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Dairesi eğitimcileri, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla Gönendere’de Şht. Zekȃ Çorba Ortaokulu öğrencilerine, “Toprak, Erozyon, Toprak Kirliliği, Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Pestisitlerin Doğru ve Güvenli Kullanımı” konularında farkındalık yaratmak amaçlı sunum gerçekleştirdi.