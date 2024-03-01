Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen, 6 Şubat'ın acısının hala ilk günkü gibi taze ve derin olduğunu söyledi. Çavuş, “Yaşadığımız bu acı, asla dinmeyecek ve kayıplarımızın yerini asla doldurmayacaktır.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yılda 1-7 Mart Deprem Haftası'nı geçen yıl olduğu gibi, 6 Şubat asrın felaketinin hüznü ve acısı içinde anıyoruz. Üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, 6 Şubat'ın acısı hala ilk günkü gibi kalbimizde taze ve derin. Yaşadığımız bu acı, asla dinmeyecek ve kayıplarımızın yerini asla doldurmayacaktır. 6 Şubat asrın felaketi, hepimize önemli bir ders vermiştir. Hükümetimiz bu felaketten gereken mesajları almış ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'in talimatıyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbiri almakta ve almaya devam etmektedir. Bu vesileyle, 6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden kahraman meleklerimize ve tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Bu acı dolu olay bizi bir araya getiriyor ve dayanışma içinde olmamızı sağlıyor. Gelecekte benzer felaketlerin önüne geçmek için birlikte güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.”