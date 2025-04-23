Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle:

“Bundan 105 yıl önce Anavatanımız Türkiye’de, milli iradenin tecil ettiği en önemli makam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, yalnızca bulunduğumuz coğrafya için değil aynı zamanda dünyanın bütün mazlum milletleri için benzeri olmayan bir başlangıcı müjdelemiştir.

Bizim için 23 Nisan iki bayramın birlikte kutlanmasıdır. Birincisi ulusal egemenliktir. Cumhuriyete giden yolu açan ulusal egemenlik, büyük Türk milletinin kendi azim ve kararlılığı ile kendi vatanında, kendi iradesi ve kendi gücüyle istiklaline ve geleceğine sahip çıkmasının en güçlü biçimde ifade edilmesidir.

Kıbrıs Türk halkı yüz yılı aşan milli kimlik ve varoluş mücadelesinde eğer bugün kendi vatanında, kendi devletinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hür ve bağımsız olarak yaşıyorsa bunun arkasında ulusal egemenlik düşüncesine olan sarsılmaz bağlılığıbulunmaktadır.

Sömürge yönetiminin en başından itibaren halkımız, milli kimliğini ve kültürünü korumak, kendi geleceğine ve hür iradesine sahip çıkmak amacıyla en zorlu aşamalardangeçmiş, en kanlı saldırılara cesaretle göğüs germeyi bilmiştir. Anavatanımız Türkiye, tüm bu süreçlerde daima Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur.

23 Nisan’ın bir diğer bayramı ise çocuklarımızla ilgilidir. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, bizler için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirerek yaşatacak sonraki nesillerimizin ne kadar önemli olduğunun bir ifadesidir.

Devletimiz yaşasın ki geleceğimiz güvende olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımız mutlu ve üretken olsunlarki devletimizin geleceği de daim olsun.”