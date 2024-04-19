Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı’nın açılış oturumuna katıldı, “3 devlet, tıpta güç birliği yapmalı ve potansiyellerini değerlendirmeli” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada katılımcıları KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplantının düzenlenmesini sağlayan, KKTC’nin kalkınması, gelişmesi ve statünün yükselmesi için öncülük eden Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kumsal Katliamı’nda öldürülen Mustafa Necmi İlhan’ın kardeşleri Murat, Kutsi, Hakan ve anneleri Mürüvvet İlhan’ı saygıyla andı, babasına rahmet diledi.

Doğu Akdeniz’deki bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’de 3 devletin birlikte toplantı yapmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir millet 3 devlet. Mavi Vatan’da önemli bir kongre gerçekleştirilmesinin mutluluğu içindeyim. Çocuklarımız için hayırlara vesile olacak. Aynı zamanda bağlarımızı güçlendirecek” dedi.

Uluslararası camiayla yapılan temaslar ve gerçekleştirilen kongrelerde Türkiye yanında Azerbaycan’dan doktorların da gelmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 3 devlet arasında sosyolojik, kültürel, ticari ve siyasi bağların güçlenmesiyle KKTC’ye katkı konulduğunu vurguladı.

Pandemi döneminde doktorların ve sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyle başarılı bir sınavdan başarıyla geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kendini dünyaya anlatma ve tanıtma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan değerlendirmelerde Türk Devletler Teşkilatı ile bağların gelişmesiyle Türk dünyasının daha iyi noktalara geleceği konusunda hem fikir olunduğunu vurguladı.

Türk Devletler Teşkilatı’yla ilişkilerin gelişmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tıp alanında görüş alışverişi ve iş birliği yapılmasıyla da Türk Dünyası’na büyük faydaları olacağını ifade etti, “Güç birliği ve potansiyelin değerlendirilmesi temennimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, doktorların erken yaşta eğitime başladığını uzmanlaştıktan sonra eğitimlerine devam ettiklerini ve yan dallarda da kendilerini geliştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Çocuk doktoru olan kızım Cansu da halen daha sınavlara giriyor ve kendisini geliştiriyor. Mesleğinizi sürdürmek için gösterdiğiniz çabalar ve fedakarlıklarda size kolaylıklar ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Doktorların hayatlarını insanlara adadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalar ve insanlığa verilen hizmetlerden dolayı kendileriyle gurur duymaları gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan’dan gelen katılımcıları kucakladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’daki doktorlara ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e selamlarını iletti.

Bu çağda savaşların geride kaldığı bir dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Gazze’de yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve çocukların yaşamlarını yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde ise aralarında Kıbrıs’tan çocukların da bulunduğu kişilerin yaşamlarını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kıbrıs’ta da katliamlar yaşandığını, özgürlük ve varoluş için Kıbrıs Türkü’nün direndiğini Kıbrıs Barış Harekâtı ile akan kanın durdurulduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta Türkülüğün sonunu getirmek için uğraş verildi ancak Türkiye Cumhuriyeti, soydaşlarının katledilmesine izin vermedi” dedi.