Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İsias” davasını yakından takip ettiğini ifade ederek, adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inandığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Adıyaman’da İsias Otelde enkaz altında kalarak canlarını kaybeden evlatlarımız, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi içimizde. Devam eden mahkeme sürecinde ailelerimizin sonuna kadar yanındayız ve adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inancımız tamdır. 24 Nisan’da gerçekleşecek olan duruşmada gözümüz kulağımız Adıyaman'da olacaktır"