Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki kurumsal ilişkilerin önemini vurguladı.

Üniversiteler düzeyinde Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğin eğitim alanındaki başarılar anlamında önemli olduğunu ifade eden Tatar, Ankara Gazi Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin ülkedeki üniversitelerle iş birliği yapmasının önemine işaret etti.

KKTC'nin yapısını güçlendirmenin en büyük temennisi olduğunu belirten Tatar, bağların güçlenmesi açısından eğitim sektörünün önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretimin önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, uzun vadede eğitim sektörünün daha da gelişeceğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda, Tatar, eğitim kapsamında yürütülen çalışmalarda Ankara Gazi Üniversitesi Rektörü ve beraberindeki heyete başarılar diledi.