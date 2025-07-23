Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Gülseren Kışlası’ndaki 68’inci Dönem Bedelli Askerlik Ant İçme Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Tatar, “Havada, karada ve denizde barış, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu askerimizin güçlü duruşuna bağlıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kutsal ve onurlu mazisi binlerce yıl öncesine dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemine işaret ederek, Kıbrıs’ta kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte Mehmetçiklerin ve Mücahitlerin vatan savunmasında birlikte yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte bölgenin barışını ve güvenliği koruduğunu, Kıbrıs Türk halkının da teminatı ve garantisi olduğunu söyledi.

Bedelli olarak kısa dönemde olsa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik ve görev yapmanın herkes için bir gurur olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle bir teşkilata üye olmak, orada askerlik, Mücahitlik yapmak hepiniz için bir şeref ve haysiyettir.” dedi.

Vatan topraklarından yiğitlerle kahramanların geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Milli mücadele yıllarında şehitler verdik ve çok acılar çektik. Başımız dik ve onurumuzla mücadele verdik. Geçmişten gelen bu vasiyeti, gelecek nesiller de sürdürmelidir. Havada, karada ve denizde barış, huzur ve güven içinde yaşıyorsak askerimizin güçlü duruşuna bağlıyız. Gelecek nesillerin onurlu bir yaşam sürdürmeleri yapılanlara bağlıdır. Aldığınız askeri disiplinden dolayı gelecekteki hayatınızda başarılı olacaksınız. Sizi tebrik ederim ve milletimizin adına minnet duyduklarımı sunarım.”