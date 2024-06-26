Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Artı Eğitim Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenleri Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın Metehan Bölgesi’nde yapımı süren yeni binasına 15 Kasım’da taşınmasının planlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bir sonraki kabulün orada gerçekleştirileceğini ifade etti.

Öğrencilerin aldığı eğitimle ve gösterdikleri başarılarıyla ülkeyi yöneteceğini ve özel sektörde önemli görevlerde yer alacağına dair inanç belirten Tatar, kamu yanında özel sektörün de gelişmesinin önemli olduğunu fabrika, üniversiteler ve turizm tesislerin artmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mahkemeler, polis, deniz ve havalimanlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çocukların devleti olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu devlet sizlerin, özgürlüğü, bağımsızlığı, mutluluğu ve huzurudur” dedi.

İnternet çağında gençlerin dünyaya entegre olduğunu ve geçmiş nesillere göre daha şanslı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte Kıbrıs’ta çok acılar yaşandığını kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış, huzur ve güven geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni dünyanın çocukları olarak mutlu olmak hakkınızdır. Başarılı olmanız, iyi eğitim almanız ve sosyal meseleleri değerlendirmeniz bir ayrıcalıktır. Yaz okullarında aranızdaki dostluk ve kardeşlik pekişiyor. İletişim dünyasında daha güçlü bireyler olarak geleceğe yürüyorsunuz. Bunlar sizin en büyük zenginliğidir” ifadelerini kullandı.