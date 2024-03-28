Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy Esentepe Belediyesi Tiyatrosu'nun sahnelediği "Sıradan Bir Hikaye" adlı tiyatro oyununu izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları organizasyonunda 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Beşparmaklar Tiyatro Festivali organizasyonu kapsamında sahnelenen “Sıradan Bir Hikaye” tiyatro oyununu izledi.

Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi'nde yer alan etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaparak, Devlet Tiyatroları binasının yapımı için ihaleye çıkılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti; 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.

Etkinliğin, ülkedeki tiyatro kültürünün devamı ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem arz ettiğini dile getiren Tatar, ülkeden çok değerli sanatçıların bugün uluslararası alanda sahne aldıklarını kaydederek, "Bu durum bizi gururlandırmaktadır. Sanat izolasyon ve ambargo tanımaz. Kıbrıs Türkü'nün tarihi kültürü, örf, adet ve geçmişi vardır, gençlerimiz Kıbrıs Türk kültür ve tarihini bu yollarla dünyaya yaymaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve ekibi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ile ekiplerini tebrik ederek, tiyatronun yaşatılması için ortaya koydukları emek ve özveri için teşekkür etti.