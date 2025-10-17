Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “Bu mücadele, bu topraklarda onurumuzla, bayrağımızla devam edecek.” dedi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Tatar, seçim çalışmaları kapsamında Gönyeli’de halkla buluştu.

Tatar’a Başbakan Ünal Üstel, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti.

-“Gönyeli KKTC’nin harcı, mührü, namusu ve onurudur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “ Gönyeli dediğimizde KKTC’nin harcıdır, mührüdür, namusudur, onurudur." diye konuştu.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) tarih boyunca Kıbrıs Türk halkının haklı davasını savunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Biz hep söylüyoruz; Ulusal Birlik Partisi yıllarca iki devleti savunmuştur, Rum’la ortaklığı reddetmiştir. Rum’la ortaklık Kıbrıs Türk halkını bir maceraya sürükler. 1960 yılında büyüklerimizin yaşadıklarını unutmadık. Geçmişini bilmeyen milletler yok olmaya mahkûmdur.

İşte bizler bu siyasetin devamı olarak, atalarımızdan, şehitlerimizden, onların vasiyetlerinden bize bırakılan emaneti geleceğe taşıyabilmek için devlet diyoruz, Cumhuriyet diyoruz, bayrak diyoruz, Anavatan diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu yolu yürümekten dolayı memnuniyetimizi her zaman açık bir şekilde haykırıyoruz.”

-“Karşı taraf kendi kendiyle çelişiyor, siyaset namustur, dürüstlüktür”

Tatar, karşı tarafın adayının tutarsız söylemlerinde bulunduğunu söyleyerek, Rum tarafıyla ortaklık hayalleri kuranların kendi tabanlarını dahi inandıramadığını kaydetti.

Tatar, “Karşı taraftaki kişi hâlâ ne diyor? Rum tarafıyla ortaklık diyor. Ortaklık olduktan sonra Türk askerinin adadan çekilmesini bile göze alanlar, şimdi Türkiye’den gelen mesajlarla ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Bir yandan kendi tabanına öyle diyor, bir taraftan bu tarafa göz kırpıyor. Birazdan o da iki devlet diyecek, birazdan Türkiye garantördür diyecek, birazdan asker burada kalsın diyecek. Nasıl oldu bu iş? Sen kendi kendinle çelişiyorsun.” dedi.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyaset demek namus demektir, siyaset demek dürüstlük demektir, siyaset demek saygınlık demektir. Halkın sana güvenmediği bir ortamda siyaset yapamazsın. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ülkemize geldiğinde Meclis'e gitmediler, koltuklarını boş bıraktılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı konuşma yaparken bu ülkenin ana muhalefetinin koltukları bomboştu. Bu en büyük ciddiyetsizliktir. Bunu biz unutmayız, unutturmayız. Şimdi çıkmışlar ciddiyetten bahsediyorlar. Bizim yerleşkeler yapılırken telleri yıktılar, ‘binalar yapılmasın’ dediler. Binalar bitti, şimdi bizimle beraber oraya yerleşmeye çalışıyorlar. İşte bunların ciddiyeti bu kadar. Ciddiyetsizlik ancak bu kadar olur.”

-“Bizim yolumuz Anavatanla beraberlik yoludur”

Tatar, iki devletli siyasetten geri adım atmayacaklarını vurgulayarak Türkiye ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bir yanlışımız varsa bizi sorgulasınlar, bizim sorunumuz yok. Biz iki devlet dedik, Türkiye ile bu yolu yürüdük. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki devlet kararı almıştır, Milli Güvenlik Kurulu iki devlet kararı almıştır. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı her yerde ‘federasyon defteri kapanmıştır’ derken, buradakiler hâlâ federasyondan bahsediyor. Türkiye ile ters düşmek pahasına siyaset gütmektedirler. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bu eksen değişikliğinde yeni siyasetin tekrar onayı için, 19 Ekim’de sandıklardan zaferle çıkacağız ve memlekete hizmetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

-“Karşı tarafın meydanlarında Türk ve KKTC bayrağı yok”

Tatar ayrıca, “Karşı taraftakilerin meydanlarında ne Türkiye Cumhuriyeti bayrağı var, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı var. Çünkü akılları karışık... Kime hizmet ettiklerini bilmeden siyaset yapanlar bu ülkede yok olmaya mahkûmdurlar. İnşallah bunları federasyon gibi 19 Ekim günü sandığa gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

-“Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyorum”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında gençlere hitaben şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dedik, ülkemizi tanıttık dedik. Bu topraklarda onurumuzla geleceği hep birlikte yürümenin mutluluğu içerisindeyiz. Bizim beklentimiz daha güçlü, daha onurlu bir gelecektir. Ben bir kez daha siz gençleri kutluyorum, sizlere olan güvenimi ifade etmek istiyorum. Gelecek sizlerindir! Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, gelecek gençlerin elindedir. Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Biz bu meydanlarda, çocuklarımızla, bayraklarımızla bu yolu yürüyebilmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz."

-“Gönyeli’den zaferi ilan ediyoruz”

Gönyeli’de zaferi ilan ettiklerini söyleyen Tatar, halkın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, egemenliğe ve Türkiye ile ilişkilere sahip çıkacağına inanç belirtti.

Tatar, “Hep birlikte istikrarlı bir şekilde yürüyerek hükümetimizin ve Ulusal Birlik Partisi’nin güçlenmesiyle, önümüzdeki dönemde yeni zaferlere imza atacağız. Hepinizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Gazamız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.