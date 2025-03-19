Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, menfaatini, haklarını korumak ve savunmak amacıyla gittiğini dile getirerek, "Bunu başarıyla sürdürdüğümü düşünmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan 5+1 Kıbrıs zirvesinin ardından KKTC’ye dönüşünde Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tatar’a, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etti.

-“ Yeni bir yola girildi”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, menfaatini, haklarını korumak ve savunmak amacıyla Cenevre’ye gittiğini dile getirerek, bunu başarıyla sürdürdüğüne inanç belirtti.

Son dört yılda önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Tatar, yeni bir yola girdiklerini söyledi.

Cenevre’ye egemen eşitlik, eşit uluslararası statü teyit edilmesiyle müzakerelere başlanabileceği anlayışıyla gidildiğini vurgulayan Tatar, bunun milli bir siyaset olduğunu ve Türkiye’nin de desteğiyle bu doğrultuda ilerlendiğini kaydetti.

Tatar, son dört yılda çok aşamalar kaydedildiğini ve bu toplantıya da yeni milli siyaset anlayışıyla gittiklerini söyledi.

-“Toplantı işbirliklerine yönelik”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada yaptığı çalımalar sonunda ortak zemin olmadığını, iki devlet arasında işbirliğiyle yakınlaşma sağlanabileceğini belirttiğini söyleyen Tatar, Cenevre’deki toplantının da bu doğrultuda düzenlendiğini ifade etti.

Tatar, Cenevre’de düzenlenen gayrıresmi toplantının gündeminin Kıbrıs meselesine yönelik değil, işbirliği noktasında olduğunu söyleyerek, BM Genel Sekreteri’nin toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 2017 Crans Montana’dan sonra ilk kez olumlu bir adım atıldığını dile getirdiğin belirtti.

Toplantıda 8 maddede işbirliği yapılması noktasında mutabık kalındığını kaydeden Tatar, bunlar arasında sınır kapıları, gençlik komitesi gibi konuların yer aldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemle Avrupa’ya elektrik götürülmesine yönelik önerisine Rum tarafının konunun muhatabının Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye olduğu gerekçesiyle itiraz ettiğini ifade etti.

Tatar, doğalgaz, ticaret, su, turizm gibi alanlarda daha önemli işbirliklerinin de ilerleyen süreçlerde gündeme gelebileceğini vurguladı.

-“Holguin tekrar atanacak”

Holguin’in yeniden kişisel temsilci olarak atanacağını söyleyen Tatar, işbirliği ve Temmuz’daki toplantıyı organize etme noktasında yardımcı olacağını belirtti.

Cenevre’deki toplantıya yönelik “Yararlı geçtiğini düşünmek istiyorum” diyen Tatar, egemen eşitlik, eşit statüden geri adım atmayacaklarını, federal çözüm modeli defterinin kapandığını söyledi.

Yeni bir yola girildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin açıklamalarında da “yeni bir atmosferin doğduğunu” söylediğini kaydetti.

Tatar, yeni bir anlayışla iki tarafın işbirliğinde Kıbrıslı Türk ve Rumlara fayda getirecek adımlar atılacağını belirtti.

Basının sorularını da yanıtlayan Tatar, Metehan kapısının kapılar arasında en yoğun kapı olduğunu, trafiğin rahatlatılması adına Haspolat’ta bir kapı açılmasını önerdiklerini anımsatarak, Akıncılar’da da bir kapı açılmasına yönelik önerileri bulunduğunu ifade etti.

Rum liderin transit geçiş önerisinde bulunduğunu anımsatan Tatar, transit geçişin kapı açmak olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güneyin sınır kapısına yönelik önerisini gelecek hafta yapılacak görüşmede öğreneceklerini belirtti.