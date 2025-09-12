Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu bugün Yüksek Seçim Kurulu’na yaptı.

Tatar, adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreteri Neşe Başkan’a sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti. Tatar, adaylığının ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Tatar, adaylık başvurusu öncesinde Atatürk Anıtına, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, buradan başlayan kortej yürüyüşü sonrası Mahkemeler önünde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, kortejde, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve partililer ile destekçileri eşlik etti.

KKTC-TC ve “Ersin Tatar” bayrakları taşınan kortejde, Ersin Tatar’a destek sloganları atıldı.

-Tatar: “Cumhurbaşkanlığı dönemimizde attığımız adımlar karşılık buldu"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, 5 yıl önce seçildiği Cumhurbaşkanlığı dönemini başarıyla tamamladığı ve yeni dönemde de halkın desteğiyle sandıktan zaferle çıkacağına inanç belirtti.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteğini aldığını, iki devletli siyasete tam destek gördüğünü ifade ederek, UBP, DP ve YDP’nin de verdiği desteğe teşekkür eden ve şükranlarını sunan Tatar, ihmal ettiğini ifade ettiği eşi Sibel Tatar’a da özverili desteğinden dolayı teşekkür etti.

“Sağduyu ittifakı” yanında kendisine destek olan tüm partililer ile yüreğinde vatan sevgisi olan herkese teşekkür eden Tatar, “Cumhurbaşkanlığı dönemimizde attığımız adımlar karşılık buldu, devletimiz kendi adıyla bayrağıyla bir çok ülkede yer aldı, ziyarette bulunduk, kabul gördük” dedi.

Tüm bu adımları, Kıbrıs Türk siyasi tarihine geçen adımlar olarak nitelendiren Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği, Azerbaycan ziyaretlerinin, tarihi adımlar olduğunu, diğer devletler ile samimi ilişkiler içerisinde olduklarını söyledi.

Gururla bunları paylaştığını ifade eden Tatar, bugün KKTC’nin güçlü, saygın, onurlu, altyapısı güçlü bir devlet olduğunu kaydetti.

- "Henüz yolun başındayız..."

“Henüz yolun başındayız, enerjimizi hiç kaybetmeden devlete halka hizmet etmek hedefindeyiz” diyen Tatar, geleceğe umutla ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Görevdeki 5 yılda pandemi, deprem, ekonomi gibi zor günler geçtiğini ama KKTC’ye yatırımlara ara verilmediğini belirten Tatar, devletin, Türkiye’nin desteğiyle gelişmeye devam ettiğini, Teknofest ve teknoloji yatırımlarının, uluslararası camiaya “burada bir halk vardır ve yoluna güçlenerek devam edecek” mesajı verdiklerini kaydetti.

“Sizin desteğinizle bu onurlu göreve devam etmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Tatar, “Bağımsızlık egemenlik ve devletimize Türkiye’nin desteğiyle sahip çıkmaya, geliştirmeye, bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Seçim gecesi bir kez daha zafere imza atacağız” diyen Tatar, Cumhurbaşkanlığında icraat görevi olmadığını ama bu makamda icraatın yolunu açtığını ve açmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkeye daha büyük yatırımlar geleceğini, gençlere umut dolu yarınlara, güçlü adımlarla yürüyeceklerini ifade eden Tatar, "etkili diplomasi ile devleti yücelterek, Rum’a taviz vermeden ve federasyon gibi boş umutlar vermeden çalışmaya devam edeceklerini" kaydetti.

Bağımsızlığı, egemenliği, devleti korumaya devam edeceklerini, boşa harcayacak zamanları olmadığını işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ile bu coğrafyada yer alacağını, olası bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini söyledi.

Tatar, devlete, bağımsızlığa, egemenliğe sahip çıkmaya güvenlik garantilere devam etmek ve haksız İzolasyonları kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Türkiye’nin tam desteği arkamızdadır; tek yüreğiz, Türk devletleri ile ilişkileri daha da güçlendirip devleti tanıtacağız, dünyada hak ettiğimiz yerimizi alacağız” dedi.

Seçime 5 hafta kaldığını ve "sandıklardan rekor oyla çıkarak, zaferi ilan edeceklerini" ifade eden Tatar, her zaman halkın içinde olduğunu, kapılarının her zaman halka açık olduğunu, Lefkoşa’ya yeni yerleşke ile yaşam alanı kazandırdıklarını ve millete, halka açık bir alan yaratıldığını işaret etti.

Yeni yerleşkenin "KKTC’nin kalbi, milletin evi, yaşam alanı" olduğunu ifade eden Tatar, “Kapımız her zaman size açık olacak, halkın içinde olacağız. Ben 20 yıldır dolaşıyorum, her zaman eşim yanımda oldu ama evimi, ailemi çok ihmal ettim, desteği özverisi için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.