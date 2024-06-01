Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı II. Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’ndaki etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, işkadını Pınar Başman’ın annesinin adını yaşatmak amacıyla kurulan vakıfta çocukların yer aldığı bir sergi düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Çocuk yaşta annesini kaybeden biri olarak anne sevgisinin ne olduğunu çok iyi bildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların annelerinin varlığını ve değerini iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke sevgisi ve kültürünün resimlere yansıtılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanatı ve yetenekleriyle geleceğin ressam ve sanatçı adaylarının yarışmada bir araya geldiğini dile getirdi.

Tatar, yarışmaya 230 çocuğun cesaret göstererek katılmasının önemine dikkat çekerek, tüm çocukları tebrik etti, aileleri ve öğretmenlerine teşviklerinden dolayı teşekkür etti.