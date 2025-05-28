Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki Inner Wheel (IW) Kulüplerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen "Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar: Kıbrıs-Türkiye” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bölge Bellapais Kulübü’nün öncülüğünde ve araştırmacı-yazar İlknur Gültürkün Kalıpçı’nın katkılarıyla hazırlanan etkinlikte konuşan Sibel Tatar, tarihe damga vuran öncü kadınların yaşamlarının, tiyatro sahnesine taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sibel Tatar, öncü kadınların, topluma örnek niteliğinde olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda yayımlanan kitabın, gurur duyduğu sosyal hizmet projelerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Amaçlarının, kadınların potansiyel gücünü gözler önüne sermek olduğunu söyleyen Sibel Tatar, bu eserin genç kızlara örnek niteliğine olduğunu belirtti.

Sosyal hizmet içerisinde en önemli rolü sivil örgütlerin oynadığını belirten Sibel Tatar, Inner Wheel Derneği’nin, insanlara dokunmayı hedeflediğini ve yapılan projelerin örnek olduğunu kaydetti.

Sibel Tatar, yapılan araştırmada, sosyal adaleti ileriye taşıyan birçok ülkede, sosyal hizmetin ders olarak verildiği bilgisine ulaştığını söyleyerek, toplumun bir noktaya gelebilmesi için sosyal hizmetin öneminin öğretilmesi gerektiğini belirtti.

Bu öneriyi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına sunmayı hedeflediklerini kaydeden Sibel Tatar, sosyal hizmet veren kurumların varlığının toplum için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda, emek veren ve katkı koyan herkesi tebrik ve teşekkür etti.