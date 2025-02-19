Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemenlik hakkından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini belirtti, bedeller ödeyerek ve şehitler vererek bugünlere geldiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri kabul etti.

- Tatar: “Kıbrıs meselesi, büyük bir millet harekatıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde konuşmasına heyeti KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı ile yeni bir döneme başlandığını kaydeden Tatar, Anavatan Türkiye ile olan ilişkilere değinerek, geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs’ın tarihinde en önemli harekattır. Bu harekat olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta bir tane Türk kalmayacaktı.” diyen Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı yad etti, “Allah’tan rahmet diledi, mekanları cennet olsun.” dedi.

Türkiye'nin merhum cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Alparslan Türkeş’in de hizmetleri olduğunu belirten Tatar, “Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve onların dava arkadaşları ile Kıbrıs'ımıza verdiğimiz yüzlerce şehit, ödenen bedeller... Esasında Kıbrıs meselesi, büyük bir millet harekatıdır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün istiklal mücadelesiyle bugünlere kadar geldiğini kaydeden Tatar, “Ama bu Kıbrıs Türkü’nün de ötesinde büyük bir milli zaferdir.” diye konuştu.

Tatar, Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin son yıllarda en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının barışı, huzuru ve güvenliğini kolay elde etmediğini ifade eden Tatar, “Biz huzurumuzu, güvenimizi, bu istikrarı ve barışı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne minnet borçluyuz.” dedi.

-“Türkiye ile bağlarımızın koparılmasına asla müsaade etmeyiz”

“Bir anlaşma olacaksa mutlak suretle devletimiz ile o anlaşmanın bir parçası olmak durumundayız.” diyen Tatar, siyasetinin iki devletli siyaset olduğunu belirtti.

Tatar, “Onların hayali, bizleri birleşik bir Kıbrıs içerisinde zamanla asimile ederek Anavatan Türkiye ile bağlarımızı koparmak. Türkiye ile bağlarımızın koparılmasına asla müsaade etmeyiz. Anavatanımızın garantörlüğünü ve Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak varlığını son derece önemsiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Bu siyaseti sürdürürken Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, tamamıyla arkamızdadır. Cenevre’de yapılacak görüşmelere, temsil ettiğimiz milli siyaseti anlatmak için gideceğiz.” şeklinde konuşan Tatar, iki devletli siyasetin masaya konulacağını belirtti.

Egemenlik hakkından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerine vurgu yapan Tatar, bedeller ödeyerek ve şehitler vererek bugünlere geldiklerini söyledi.

“Kendi kendimizi yönetme hakkı, en doğal hakkımızdır.” diyen Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere saygılarını sundu.

- Ergin, KKTC’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Gaziler derneğimiz, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ilk defa Kıbrıs’a geldi. Harekata katılmış 20 gazimiz ile gazi eşleriyle beraber, sizleri de ziyaret etmiş olduk.” diye konuştu.

Başta şehitlikler olmak üzere ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Ergin, duygusal anların yaşandığını belirtti.

KKTC’de olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Ergin, cuma günü ülkeden ayrılacaklarını söyledi.