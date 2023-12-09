Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 63’üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, mühendis ve mimarların ülkenin ve insanlığın geleceği için teknolojideki gelişmelerden yararlanarak önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, küresel iklim değişikliği ve artan maliyetler konusunda Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerjinin verimli kullanımı konusunda mimar ve mühendislerin yapacağı çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan altyapı yatırımları ve Türkiye’den getirilen su projesinin yanında elektrik konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile çift yönlü enterkonnekte sisteme geçilmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, bu konuda mimar ve mühendislerin de önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Mesleğine yeni başlayanlara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Tecrübelerinizle ülkenin geleceğine yön vereceğinize inanıyorum. KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, 63’üncü kuruluş yıl dönümünün ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.