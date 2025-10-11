Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KIBRIS Genç TV’de yayınlanan “Seçim Meydanı” programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda gündem, KKTC’nin son beş yıldaki kazanımları, Kıbrıs müzakereleri ve seçim süreci oldu.

TATAR: FEDERASYON DEFTERİ KIBRIS’TA KAPANDI

Tatar, gazeteci Akay Cemal’in “KKTC ve halkı son beş yılda neler kazandı?” sorusuna, UBP olarak iki devlet anlayışıyla yola çıktıklarını ve Kıbrıs konusunda federasyon defterinin kapandığını belirterek yanıt verdi.

Tatar, Türkiye ile istişare ettiklerini ancak seçim sonrası desteğin net şekilde görüldüğünü ifade etti.

TATAR: SORULARDAN KAÇMADIM, ÜSLUP ÖNEMLİ

Gazeteci Meltem Sonay, Tatar’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman’ın çoklu yayın formatındaki çağrısına neden yanıt vermediğini sordu.

Tatar, davete sessiz kalmasının nedeninin üslup ve meydan okuma biçimi olduğunu vurguladı, hiçbir zaman sorulardan kaçmadığını söyledi ve bazı planlarının bulunduğunu ekledi.

TATAR: KİMSEYİ SEÇİM PROPAGANDASI İÇİN YÖNLENDİRMEDİM

Gazeteci Ali Baturay ise Türkiye’den gelen siyasi figürlerle ilgili sorular yöneltti. Tatar, “Ben kimseye gelin benim için propaganda yapın demedim” dedi.

TATAR: BELEDİYE BAŞKANI SEÇİME MÜDAHİL OLAMAZ

Girne Belediyesi ziyareti sırasında Belediye Başkanı Şenkul’un seçim sürecine müdahil olduğu iddiaları da gündeme geldi.

Tatar, bu konunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bir belediye başkanı, seçime bu kadar alet edilemez” dedi.