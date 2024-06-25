Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Final Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı. Tatar konuşmasında, hayat boyu eğitimin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Final Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, “Hayat boyu eğitim ve başarıyı kovalamak, hepinizin hedefi olmalıdır.” dedi.

Final Üniversitesi’nin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yaptığı yatırımlarla büyük başarılar gösterdiğini kaydeden Tatar, Üniversite’nin 170 öğretim görevlisine ve dünyanın birçok ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yaptığını anlatarak, mezun olan öğrencileri tebrik etti ve kariyerlerinde başarılar diledi.

Öğrencilerin önlerinde uzun yıllar olduğuna işaret eden Tatar, ülkelerine, ailelerine ve insanlığa katkı koyacaklarını vurguladı.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra iletişimlerinin devam etmesi ve üniversite ile bilgi alışverişini sürdürmesi tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hayatın, üretene, yaratana, başarana, ülkesini ve insanları sevenlere güzel olduğunu vurguladı.