Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Global Taekwondo Federasyonu teknik direktörlerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmasında, çeşitli ülkelerin temsilcilerini KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Taekwondo sporunun gelişmesi için yürütülen faaliyetlerin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, ülkedeki sporcularla farklı ülkelerde spor faaliyetlerinde bulunmalarının en büyük temennisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan izolasyonlara rağmen modern dünyanın bir parçası olunduğunu vurguladı.