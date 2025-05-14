Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Sinem Baştaş ve Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun gençler için önemli olduğunu, bu bağlamda yürütülen tüm faaliyetleri desteklediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerin spor alanındaki çalışmalarını desteklemenin KKTC'nin bir zenginliği olduğunu da ifade etti.

İzolasyon ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türk gençliğinin birçok başarıya imza attığını kaydeden Tatar, haksızlıklara rağmen halka ve gençliğe sahip çıkıldığını, bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin birçok başarıya imza atmaya devam edeceğine duyduğu inancı de belirterek, sporculara başarılar diledi ve emek verenlere teşekkür etti.

-Baştaş

Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Sinem Baştaş ise, yürüttükleri çalışmalar ve gençlerin elde ettiği başarılar hakkında Tatar’a bilgi verdi.

Spor alanında gereken desteği verdiklerini ve çalışmaları sosyal sorumluluk olarak yerine getirdiklerini ifade eden Baştaş, amaçlarının topluma daha faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti.