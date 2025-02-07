Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Güney Kıbrıs’ın ABD ve Fransa ile anlaşmaları hukuka aykırı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Rum lider Nikos Hristodulidis’e görüşme çağrısı yaptığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekim ayında New York’ta Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde gerçekleştirilen gayrı resmi yemekte, “yılda karşılıklı yapılan 8 milyon geçişin yüzde 65’inin Metehan Sınır Kapısından yapıldığını söylediğini” belirterek, Metehan Sınır Kapısı’nın rahatlatılması için, taksi ve ticari araçların kullanacağı Haspolat’ta yeni bir sınır kapısı açılmasını önerdiğini söyledi.

Seyahat özgürlüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ancak Rum tarafının Kuzey’e geçen Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mühürü vurdurup, ayrı bir devletin otoritesini kabul ettikleri gerçeğiyle yüz yüze gelmek istemediğini vurguladı.

Rum tarafındaki yönetimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımadığı için Rumların Kuzey’e geçmesini içlerine sindiremediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "ancak halk kitlelerinin gerçeğe baktığına" dikkat çekti.

Haspolat’a ek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güneyindeki Akıncılar’da bir sınır kapısı daha açılmasını önerdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların bu hamleyi beklemediğini ve "oynadıkları oyunun bozulduğunu" kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin yapılan öneriden memnun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkler, Rumlar ve Adaya gelen turistlerin geçişini kolaylaştırmak için Türk tarafının yapıcı, pozitif, işi çözmek ve kolaylaştırmak için atılan adımı takdir ettiler” dedi.

Yapılan öneriye rağmen Rum lider Hristodilidis’in halen daha olumlu bir yanıt vermediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının olaya bakış açısının Türk tarafından çok farklı olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs Rumları kadar egemen olduğunu, bu nedenle Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkının kabul edilmesini istediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Onlar kadar meşruiyetimiz var. Geçmişe bakıldığında onlar da halk, bizler de halkız. Halktan, halka yani devletten devlete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini kabul ettikleri gün çözüme ulaşabiliriz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’deki enerji ve güvenlik meselelerine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze ve Suriye’de son yaşananların ardından Doğu Akdeniz’in statüsünün yükseldiğini, Mavi ve Gök Vatan’da deniz yetki alanları ile kıta sahanlığı da dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara parçasından daha büyük bir alana sahip olduğunu ve bu alanda ulusal çıkarların bulunduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bağların koparılmasına asla izin verilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin Türkiye’nin desteğiyle belli bir noktaya geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Kuzey’deki bağımsız Türk devletinin egemenliğinin tescil edilmesi ile bazı Anayasal konuların konuşulabileceğine dikkat çekti.

Rum lider Hristodulidis’ten talebinin, gerçekleri görmesi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı gerçekleri görmezse yakın bir gelecekte Kıbrıs’ta bir çözüm bulunamayacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının Güney’deki yönetim ile her zaman iş birliğine hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafında işbirliği yapmak isteyenler olduğunu ancak kendi içlerinde çelişkiye düştüklerini ve tanımadıkları bir devletle iş birliği yapmaktan çekindiklerini kaydetti.

Crans Montana’da tüketilen federasyon görüşmelerinin ardından iki devletli çözümden başka alternatif kalmadığı ve negatif gelişmelerin ardından Mart ayında gerçekleştirilecek 5’li görüşmeyle ilgili ne beklediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, şu şekilde yanıt verdi:

“Anavatan ve garantör ülke aynı zamanda bölgede önemli bir güce sahip Türkiye ile işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmek istiyoruz. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin barış, huzur ve güvenin teminatı olarak Adadaki varlığını sürdürmesini istiyoruz. Bu gerçeklerin kabul edilmesiyle mutlaka bir çözüm bulunabilir. Ulusalcıyım ancak ben de bir çözüm ve antlaşma istiyorum.”

Kendisinden önce bazı kişilerin yaptığı gibi her ne pahasına olursa olsun bir çözüme varmayı asla kabul etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının devamı ile Avrupa Birliği çatısı altında iki devletin yer alabileceğini söyledi. Güney Kıbrıs’ın gelişmiş ve kalkınmış olmasının Türk askerinin adadaki varlığından kaynaklandığını aktardı.

İngiliz Üslerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın da Güney Kıbrıs’a yerleşmesinin Kıbrıs Kuruluş ve Garantörlük Antlaşmaları’na aykırı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin Güney Kıbrıs’ı hedef yapabileceğine vurgu yaptı.

Yaşanan gelişmelerden endişeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ta bir çalkantı olduğunu, muhaliflerin, sivil toplum örgütlerinin ve ekonomik sektörlerin Rum lideri eleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca Türkiye’nin desteği ve siyasette denge unsuru olarak duruşu ile Kuzey’de bir rahatsızlık olmadığını sözlerine ekledi.