Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13. teknik komite olarak kurulan iki taraflı Gençlik Teknik Komitesi’nde yer alan Kıbrıs Türk tarafının başkan ve üyelerini kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cenevre’de yapılan gayriresmi genişletilmiş toplantıda, gençliğe yönelik çalışmalar için ortak bir teknik komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun hayata geçmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İki Taraflı Gençlik Teknik Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter ise, iki tarafın gençlerini ortak projeler etrafında bir araya getirmeyi ve gençliğe dair konularda iki taraf arasındaki diyaloğu artırmayı hedeflediklerini ifade ederek bu bağlamda çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.