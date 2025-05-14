Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı için tarımın üretim aracından öte kültürel kimliği şekillendiren önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için stratejik öneme sahip önemli bir sektördür olduğunu belirterek, insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayan tarımın, aynı zamanda gıda güvenliğinin ve ekonomik bağımsızlığın da temel taşı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin erkenci ve yarı kurak iklim koşulları dikkate alındığında, geleneksel ürünlerin yanı sıra niş tarımsal ürünlerin de üreticilerle buluşturulmasının önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı için tarımın, yalnızca bir üretim aracı değil; kültürü ve kimliği şekillendiren temel bir değer olduğunu belirtti.

1943 yılında kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, halkın toprağa ve üretime verdiği değerin kurumsal bir yansıması olduğunu vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Enosis’e karşı mücadelenin en önemli direniş merkezlerinden biri olurken, Türk topraklarının korunmasında, kooperatifçiliğin oluşumunda, milli şuurun ve üretimin geliştirilmesinde öncü olmuştur” dedi.

Tatar mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasında ve örgütlenmesinde de önemli hizmetleri bulunan çiftçilerimiz, ulusal mücadelemizin en karanlık günlerinde, direnişte ve üretimde ön saflarda yerlerini almışlardır.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulurken üstlendiği misyon, bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur.

Ülkemiz çiftçisi, geçmişte birçok zorlukla, doğal afet ve krizle mücadele etmiş; milli mücadele yıllarında öncülük etmiş ve her koşulda üretmekten vazgeçmemiştir. Covid-19 pandemisi ve günümüzde süregelen küresel krizler, tarımın ve yerli üretimin ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından zirai ürünlerin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, tarımsal ürünlerin arz güvenliği; çiftçimize ve tarım alanlarına sahip çıkmanın önemini de bir kez daha hepimize hatırlatmıştır.

Bu topraklarda var olmamızı sağlayan, vatan sevgisiyle çalışan, alın teriyle üreten tüm çiftçilerimizi bu vesileyle saygı ve minnet duygularımla selamlarken, üretimin ve çiftçilerimizin öneminin bilinciyle, çiftçi haklarını korumak ve geliştirmek adına atılacak adımların büyük önem arz ettiğini vurgulamak istiyorum.

Hasat döneminin başladığı şu günlerde üreticilerimize bereketli ve verimli bir sezon dilerken, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve hayatta olmayan çiftçilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.”