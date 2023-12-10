Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargolar ve federasyon dayatmasının insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı.

Tatar, 10 Aralık "İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı.

“1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesi ile her yıl kutlanan bu önemli gün, insan haklarına ve evrensel değerlere dikkat çekmek, insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek ve insan hakları konusundaki farkındalığı artırmak amacı taşımaktadır.

İnsan haklarına saygı ve değer verilmesi gerektiğini vurgulamak için ilan edilen bu önemli günde Birleşmiş Milletlere, Kıbrıs'ta iki halk olduğunu ve insan hakları dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkı'nın da en az Kıbrıs Rum Halkı kadar Kıbrıs adasında söz sahibi olduğunu hatırlatmak isterim.

Kıbrıs Türk Halkı'nın 1963 yılında katliamlarla başlayan devlet yapısının dışına itilme ve 1974 sonrasında yaşamış olduğu izolasyonlar kabul edilemez. İnsan haklarının, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nde bu kadar öne çıkarılmasına rağmen Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk Halkının yaşamış olduğu ambargolar ve zoraki olarak federasyon yapısının kabul ettirilmeye çalışılması insan haklarına aykırı davranışlardır.

Gazze'de bugün yaşanan insanlık dışı olaylara ve on binlerce sivilin katledilmesine seyirci kalan AB ve BM’nin insan haklarından söz etmesi kabul edilemez bir davranıştır"