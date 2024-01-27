Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferans vermek için KKTC’de bulunan tarihçi akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın bu yıl 100’üncü doğum yılı olduğuna dikkat çekerek, bu vesileyle İlber Ortaylı’nın Kıbrıs’ta “Artık Herkes Onun Yolunda: Rauf Denktaş” isimli konferans vermesinin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün büyük mücadeleler verdiğini ve devlet sahibi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu noktadan geri dönülmeyeceğini kaydetti.

Ortaylı’ya Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs milli davasına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ortaylı’nın düzenlediği konferanslara büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

-Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı da kabulden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ortaylı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sürdürdüğü iki devletli çözüm politikasının önemine değinerek, iki devletli çözüm vizyonunun Türk Devletleri ve uluslararası camia içerisinde yer bulduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ayrıca geçmişte gün gelip Türk Devletlerinin kurulacağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı resmi olarak kabul edeceklerinin hayal bile edilemeyeceğini kaydetti ve bunların gerçekleşmeye başladığını memnuniyetle gördüklerini söyledi.