Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Lapta’ya Dönüşün 50. Yılı: Fikriye Öğretmenin Mirası” adlı etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yer alan defilede Kıbrıs Türkü’nün giysileri, kültürü, sanatı ve müziğinden oluşan geçmişi gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının gelenekleri, görenekleri ve sanatıyla varlığını sürdürürken, geçmişini unutmadan bu değerleri yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmanın” önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün zengin bir kültür ve başarılı bir tarihinin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu özellikleri geleceğe taşıyacak çalışkan ve üretken insanlara ihtiyaç duyulduğunu bunların başında kadınların geldiğini” söyledi.

Tatar, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği'ne, katkı koyan kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.