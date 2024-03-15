Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğretim Üyesi Dr. Güven Arıklı ve İletişim Fakültesi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm ve teknolojinin gelişmesinin iletişim ve medya sektöründeki etkilerini değerlendirerek, sosyal medya platformlarında haberlerin kolaylıkla kitlelere ulaştığını söyledi.

“Dijital dönüşüm dünyasında gençlerimizi büyük fırsatlar beklemektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim alanında teknolojinin beraberinde getirdiği fırsatların iletişim fakültesi öğrencileri için önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim alanındaki fırsatların kariyer yolunda ilerlerken iyi değerlendirilmesi için öğrencilere tavsiyelerde bulunarak öğrencilere başarılar diledi.