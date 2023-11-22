Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da, KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı, Türk okullarını ziyaret etti, Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi ve İngiliz parlamentosunda temaslarda bulunup, İngiliz parlamenterlerle Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik değerlendirmeler yaptı.

Tatar, İngiltere’de, KKTC Londra Temsilciliği ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yıl kutlamalarında vatandaşlarla bir araya geldi, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu ile Rauf R. Denktaş Türk Okulu’nda öğrencilerin, öğretmenleri ile hazırladığı kutlama programlarını izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da panele katıldı, basına röportaj verdi, televizyon programına katıldı ve Kıbrıs tarihi, Kıbrıs sorunu ile Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm vizyonunu anlattı.

Tatar, Londra merkezli Talk TV’de Peter Cardwell’in sunduğu canlı yayına katıldı. Tatar programda, Kıbrıs sorunu, iki devlet temelindeki çözüm vizyonu ve KKTC ile ilgili soruları yanıtladı, Kıbrıs Türk halkına yönelik ambargo ve haksızlıklara değindi, İngiltere’yi, Kıbrıs siyasetini, ada gerçeklerine göre yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Parlamentosu’nda da yoğun temaslarda bulundu. İngiliz parlamenterlerle görüşen Tatar, İngiltere hükümetinden, Kıbrıs siyasetini, gerçeklere dayalı bir şekilde yeniden gözden geçirmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’dan Kıbrıs’a da çevrimiçi bağlanarak, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava ile online toplantı yaptı, Kıbrıs Türk halkının beklenti ve taleplerini iletti.

Islam Channel’e mülakat veren ve burada düzenlenen toplantıya katılan Tatar, Imperial Kolej’de yer alan panele de katıldı.

Eddie Ertan ev sahipliğinde Kıbrıslı Türk iş insanları ve toplumun önde gelenleri ile de görüşen Tatar, ayrıca Londra’da, İngiltere’nin önde gelen gazetecileri ile görüştü, Kıbrıs sorununu ve iki devletli çözüm vizyonunu anlattı.

Tatar, bu çerçevede BBC, Daily Express, GB News, Daily Mail ve The Sun temsilcileriyle bir araya geldi.

Oxford Üniversitesi’nde de konferans veren Tatar, temaslarının son gününü parlamentoya ayırdı.

İngiltere parlamentosunda milletvekilleri ile görüşen Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Jeffrey Donaldson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, parlamenterler ve İngiltere Kıbrıs Türk toplumu mensuplarıyla yuvarlak masa toplantısı da yaptı.

Toplantılar, Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası (Freedom and Fairness for Northern Cyprus) organizasyonunda yapıldı.

Tatar, İngiltere’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Royal United Services Institute’de (RUSI) yuvarlak masa toplantısına katıldı. Tatar, burada, Kıbrıs tarihi, Kıbrıs sorunu ve iki devletli çözüm vizyonunu anlattı.

Görüşmede, iki tarafın iş birliğine yönelik değerlendirme yapıldı ve Kıbrıs’ın jeostratejik önemi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lordlar Kamarasında, üyeler Barones Nosheena Shaheen Mobarik ve Barones Meral Hüseyin Ece ile de görüştü. Tatar, ayrıca Lord Taylor of Holbeach ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak Birleşik Krallık Parlamentosunda, Muhafazakar Parti Milletvekili Richard Bacon ile görüştü ve temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, ziyaretlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.

-Tatar Türkiye’de temaslarda bulunacak

Londra’dan ayrılan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde de temaslarda bulunacak.

Tatar, İstanbul üzerinden gideceği Bilecik’teki temaslarının ardından Konya’ya geçecek.

Tatar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine katılacak ve “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu konuşma yapacak. Tatar’a burada fahri doktora takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, perşembe günü de Konya’yı ziyaret edecek.

Tatar, Konya’da Kıbrıs Gazileri ile buluşacak ve 7.Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine de katılacak. Tatar, burada “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu açılış konuşması yapacak. Tatar’a, Selçuk Üniversitesinde fahri doktora takdimi de yapılacak.