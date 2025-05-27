Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi organizasyonunda hazırlanan milli master atlet Ayten Benli belgesel gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Alayköy SAM Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte ayrıca emekli öğretmen Gülgün Serdar moderatörlüğünde İnanç Öney ve Mehmet Kofalı’nın konuşmacı olarak yer aldığı bir de söyleşi gerçekleştirildi.

-Tatar: “Kırdığı rekorlarla Kıbrıs Türk kadınının adını duyurdu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta ve yurtdışında kırdığı rekorlarla Kıbrıs Türk kadınının adını birçok spor organizasyonunda duyuran milli master atlet Ayten Benli’nin hayatıyla ilgili hazırlanan belgesel gösteriminde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayten Benli’nin ailesi, sporcu arkadaşları ve yakın arkadaşları ile röportajlarının yer aldığı belgeseli ilgiyle izlediğini aktaran Tatar, KÖDER tarafından hazırlanan belgeselle Kıbrıs Türk kadınının bir başarı hikayesini daha izleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ayten Benli’nin bir cevher olduğunu belirterek, azmi, inancı, çalışması ve yeteneğinin başarısında önemli rol oynadığını kaydetti.

Ayten Benli’ye Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurduğu ve spora yaptığı katkıdan dolayı teşekkür eden Tatar, 28’inci belgeseli hazırlayan KÖDER’i de tebrik etti.

-Amcaoğlu: “Gençlere rol model olmuş bir kişilik”

KÖDER’den verilen bilgiye göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çok başarılı bir sporcu olan, özelde Gönyelimizi genelde ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden ve gençlere rol modeli olmuş bir kişiliği olan Ayten Benli’nin belgeseline belediye olarak katkımızın olması bizlere çok gurur veriyor.” dedi.

-Ekingen: “Toplamda 28 belgeselin çekimlerini tamamladık”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen de, dernek olarak toplam 28 belgeselin çekimlerini tamamladıklarını kaydederek, milli master atlet Ayten Benli belgeselinin ise 25. KÖDER yapımı olmasının gururunu yaşadıklarını vurguladı.

-Benli: “Kendi hikayesini yazan kadın tarihe iz bırakır”

Milli master atlet Ayten Benli ise, kendi belgeselini salonda tüm sevdikleriyle birlikte izlemenin kendisini çok duygulandırdığını ve ayrıcalıklı hissettiğini kaydederek, belgeselin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Benli: “Kendi hikayesini yazan kadın tarihe iz bırakır. Bu gençlere rol model olabiliyorsam onlar da kendi hikayelerini yazacaklardır.” ifadesini kullandı.

Fatma Coşar Kınış’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik plaket ve çiçek takdimi, Ayten Benli tarafından yapılan Gönyeli Lokumu ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.